Pentagon'dan Rus savaş uçaklarının ABD destroyerini taciz ettiği iddiasına yalanlama

Rus basınına konuşan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, ABD basınında yer alan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların USS Donald Cook destroyer gemisini en az 4 kez taciz ettiği iddialarını yanıtladı.

Pahon, "Çıkan haberler doğru değil. Bunlar, internette yer alan söylentiler" dedi.

Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray'da Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ele alındığı toplantı sonrası ABD Donanması'na ait en az 1 destroyerin Suriye'ye doğru yola çıktığını öne sürmüştü.

USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiği de iddia edilmişti.