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    Rusya ve ABD bayrakları

    ABD’li uzman: Washington, Suriye’de Rusya ile çatışmaya yol açacak eylemlere girişmez

    © AFP 2018 / Mladen ANTONOV
    ABD
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    ABD’nin başkenti Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Uluslararası Güvenlik Programı Danışmanı Seth Jones, ABD’nin Suriye’de dikkatli hareket edeceğini ve Rusya ile silahlı çatışmaya yol açabilecek askeri eylemlere girişmeyeceğini belirtti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Yuri Gripas
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” açıklamasının ardından türlü çatışma senaryoları tartışılıyor. Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Uluslararası Güvenlik Programı Danışmanı Seth Jones, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinde dikkatli davranacağını söyledi.

    Jones “Zira ilk olarak Suriye’de o kadar çok taraf var ki, gerginlik riski büyük. Rusya ve İran ülkede mevcut, hem de Suriye hükümetini destekleyerek. Ürdün ve İsrail de. Özellikle Golan Tepeleri’nde. Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri de müdahil ülkelerden. ABD yönetiminde, buna başkan da dahil, kimse Suriye yüzünden Rusya ile savaş istemiyor. Suriye, ABD’nin kilit çıkar unsuru değil” dedi.

    'HER TÜRLÜ SENARYO DEĞERLENDİRİLİYOR'

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    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Jones, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın Suriye’de Rusya ile doğrudan bir çatışma söz konusu olup olmadığı sorusuna “Her türlü senaryo değerlendiriliyor” yanıtını vermesini de değerlendirdi.

    Jones “Bu, yeni ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın son aylarda Rusya hakkında yaptığı sert açıklamaların yansıması olabilir. ABD’nin Rusya ile savaş olasılığını arttıracak adımlar atacağını sanmıyorum. Bu çok tehlikeli” dedi.

    ‘TRUMP’IN KARAR ALMAMASININ 3 NEDENİ VAR’

    Trump’ın Suriye ile ilgili bir karar almak için verdiği mühlet dün doldu. Ancak bir karar gelmedi. Jones’a göre, buna engel olan üç şey var: “İlk olarak Suriye’deki herhangi bir üssün kullanımında koordinasyon gerekli, en azından bölgedeki bazı ülkelerle. İkincisi iç meseleler… Özellikle de ABD Özel Savcısı Robert Müller’in soruşturması ve Trump’ın avukatının evinin aranması… Üçüncüsü de yeni ulusal güvenlik danışmanı göreve başlayalı henüz bir hafta olmadı”

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    Etiketler:
    Rusya-ABD İlişkileri, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Seth Jones, Donald Trump, Suriye, ABD, Rusya
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