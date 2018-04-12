Rubin: Türkiye artık rakip ve potansiyel düşman, İncirlik'ten tümüyle çekilmeliyiz

ABD'nin önde gelen neo-conlarından olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık hedef almasıyla tanınan Michael Rubin, Washington Examiner'deki köşesinde ''ABD ile Türkiye savaşa tutuşabilir'' başlıklı bir makale yayımladı.
'ARTIK HAYAL EDİLEMEZ DEĞİL'
Irak işgali döneminde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Irak ve İran masalarını yönetmiş olan ve Irak, Körfez ve Afganistan'a konuşlanacak askeri yetkililere eğitim veren Rubin, 9 Nisan tarihli makalesinde, Amerikan-Türk ilişkilerinin geldiği durumu ele aldı.
'GEÇMİŞTE EKSENİ KAYANLAR CEZALANDIRILIRDI'
Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya'nın yaptığı gibi bugün Türkiye'nin 'Rusya cephesine kaydığını' yazan Rubin, geçmişte Batı'nın bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar attığı, müttefikliği sürdürmeyi bıraktığı ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son verdiğini hatırlattı.
'SADDAM BENZETMESİ'
Washington'da Saddam Hüseyin'in akıllı diplomasi uygulanarak hizaya çekilmesinin tartışılmasından iki ay sonra Irak'ın Kuveyt'e saldırmasıyla savaş çıktığını, Saddam'la hayal edilemez olan savaşın gerçekleştiğini söyleyen Amerikan düşünce kuruluşlarının uzmanı, ABD ile Avrupa’nın bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğine dikkat çekti. Artık Erdoğan'la ortak olunamayacağından ötürü en azından onun tecrit edilmesi gerektiğini savundu.
'İNCİRLİK'TEN TÜM PERSONEL VE NÜKLEER SİLAHLAR ÇEKİLMELİ'
'TÜRKİYE'Yİ KİM KAYBETTİ, TARİHÇİLER TARTIŞSIN'
Rubin makalesini şöyle noktaladı:
''Tarihçiler Türkiye'yi kimin kaybettiğini tartışabilir, ancak açık olan bir şey var ki, o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine bir rakip ve potansiyel düşmana dönüşmüş durumda.''
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)