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    IŞİD'e karşı gerçekleştirilen operasyonlarda koalisyon güçlerinin kullandığı Adana'nın İncirlik Üssü'ndeki ABD'li personelin ailelerinin tamamı kentten ayrıldı.

    Rubin: Türkiye artık rakip ve potansiyel düşman, İncirlik'ten tümüyle çekilmeliyiz

    © Fotoğraf : DHA
    ABD
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    Pentagon yetkilisi Rubin ''ABD ile Türkiye savaşa tutuşabilir'' başlıklı makalesinde Rusya-İran cephesine kayan Türkiye'nin tecrit edilmesi için İncirlik'ten tümüyle çekilmeyi ve istihbarat ile askeri teknoloji paylaşımının kesilmesini savundu. Neo-con yazar, ''Türkiye artık dost ve müttefik değil, rakip ve potansiyel düşman'' dedi.

    ABD'nin önde gelen neo-conlarından olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık hedef almasıyla tanınan Michael Rubin, Washington Examiner'deki köşesinde ''ABD ile Türkiye savaşa tutuşabilir'' başlıklı bir makale yayımladı.

    'ARTIK HAYAL EDİLEMEZ DEĞİL'

    Irak işgali döneminde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Irak ve İran masalarını yönetmiş olan ve Irak, Körfez ve Afganistan'a konuşlanacak askeri yetkililere eğitim veren Rubin, 9 Nisan tarihli makalesinde, Amerikan-Türk ilişkilerinin geldiği durumu ele aldı.

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
    'İncirlik artık Amerikalıların kendi evleri gibi kullandıkları bir üs değil'
    ABD ile Türkiye'nin düşük bir olasılık olsa da birbirini hedef alması ve bir çatışmaya girmesi ihtimalinin artık hayal edilemez bir durum olmadığına dikkat çeken Rubin, 'Batı’nın bir Türkiye sorunu olduğunu ve Batı açısından stratejik Türkiye'nin kaybedildiğini' dile getirdi.

    'GEÇMİŞTE EKSENİ KAYANLAR CEZALANDIRILIRDI'

    Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya'nın yaptığı gibi bugün Türkiye'nin 'Rusya cephesine kaydığını' yazan Rubin, geçmişte Batı'nın bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar attığı, müttefikliği sürdürmeyi bıraktığı ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son verdiğini hatırlattı.

    'SADDAM BENZETMESİ'

    Washington'da Saddam Hüseyin'in akıllı diplomasi uygulanarak hizaya çekilmesinin tartışılmasından iki ay sonra Irak'ın Kuveyt'e saldırmasıyla savaş çıktığını, Saddam'la hayal edilemez olan savaşın gerçekleştiğini söyleyen Amerikan düşünce kuruluşlarının uzmanı, ABD ile Avrupa’nın bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğine dikkat çekti. Artık Erdoğan'la ortak olunamayacağından ötürü en azından onun tecrit edilmesi gerektiğini savundu.

    'İNCİRLİK'TEN TÜM PERSONEL VE NÜKLEER SİLAHLAR ÇEKİLMELİ'

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: ABD'nin işgaliyle koltuğundan olan başkana benzetti
    Bu bağlamda İncirlik Hava Üssü'nden tüm Amerikan personelinin ve kalan nükleer savaş başlıklarının çıkarılması ve üslenmek için yeni bir yerin bulunması önerisini getiren Rubin, Türkiye ile istihbarat paylaşımı ve F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının kesilmesinin, ABD’nin ulusal güvenliği için zaruri olduğunu iddia etti. Bölgedeki müttefik ülkelerin ve Irak ile Kürtlerin de Türkiye'ye meydan okumak için hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini savundu.

    'TÜRKİYE'Yİ KİM KAYBETTİ, TARİHÇİLER TARTIŞSIN'

    Rubin makalesini şöyle noktaladı:

    ''Tarihçiler Türkiye'yi kimin kaybettiğini tartışabilir, ancak açık olan bir şey var ki, o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine bir rakip ve potansiyel düşmana dönüşmüş durumda.''

    Etiketler:
    Pentagon, Saddam Hüseyin, Recep Tayyip Erdoğan, Michael Rubin, Rusya, İncirlik Hava Üssü, Türkiye, ABD
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