ABD'den, Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması

Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise yarın (pazartesi) açıklanacağını söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilcisi Niki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise yarın (pazartesi) açıklanacağını söyledi.
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