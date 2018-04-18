Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmek için 5 yer düşündüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için 5 yer düşündüğünü açıkladı.

Trump, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Kore lideriyle nerede bir araya geleceği sorusuna, "Beş yer" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, düşündüğü yerlerle ilgili detay vermedi.

Görüşmenin "eğer işler iyi giderse" haziran başlarında gerçekleşebileceğini belirten Trump, "Hiç gerçekleşmeyebilir de" diye ekledi.