Starbucks, binlerce mağazasını yarım günlüğüne kapatacak

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8000'den fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra ırkçılık ön yargısı eğitimi için kapalı olacağını duyurdu.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, kararla ilgili olarak, mağazalarda ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimin şirketin 175.000'den fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verildi.

Geçen perşembe günü ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı izinsiz giriş iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın ardından söz konusu mağazanın önünde protestolar yaşanmış, olay sosyal medyada geniş tepki toplamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Johnson, "Son birkaç günü Philadelphia halkını dinleyerek, neleri yanlış yaptığımızı ve bunları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenerek geçirdim" ifadelerini kullandı.