'ABD'li rahip için Erdoğan'a mektup gönderen 66 senatörden yaptırım uyarısı'

'İDDİANAME SAÇMALIKTAN İBARET'
Mektupta, rahip Brunson'un casusluk ve FETÖ üyesi olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame için 'meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı' denildi.
'Brunson'ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiğini' savunan mektupta, 'ABD'nin adaletin yerini bulması konusunda sabırlı olduğu' ifade edildi.
'YAPTIRIMLAR İÇİN ADIM ATACAĞIZ'
Mektubun imzacılarından Lankford ile Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları 'uydurma' ve tutukluluk halini 'rehin alma' olarak tanımladı.
ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin pastörüydü.
Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldığında gözaltına alınan Brunson, basında yer alan haberlere göre bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda tutuklandı.
RAHİP SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Pazartesi başlayan duruşmasında suçlamaları reddeden Brunson, "Ben Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmadım. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye için 25 yıldır dua ediyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanmıştı:
"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar.''
Şimdiki halde ABD yönetimi olası bir takası reddediyor.
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