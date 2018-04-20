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    'ABD'li rahip için Erdoğan'a mektup gönderen 66 senatörden yaptırım uyarısı'

    © REUTERS / Gary Cameron
    ABD
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    Amerikan NBC kanalı, ABD'li 66 senatörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini duyurdu. Mektupta dava nedeniyle 'Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınabileceği' belirtilerek yaptırım uyarısı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senato Heyetini kabul etti
    © AA /
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    Habere göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör, Erdoğan'a gönderdikleri mektupta, Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı 'önlemler' alınabileceği uyarısında bulundu. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerine dair açıklama yaptı.

    'İDDİANAME SAÇMALIKTAN İBARET'

    Mektupta, rahip Brunson'un casusluk ve FETÖ üyesi olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame için 'meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı' denildi.

    'Brunson'ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiğini' savunan mektupta, 'ABD'nin adaletin yerini bulması konusunda sabırlı olduğu' ifade edildi.

    Rahip Andrew Craig Brunson
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li senatörler, tutuklu papaz Brunson için Türkiye'ye geliyor
    'Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkını sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğu' vurgusu yapıldı.

    'YAPTIRIMLAR İÇİN ADIM ATACAĞIZ'

    Mektubun imzacılarından Lankford ile Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları 'uydurma' ve tutukluluk halini 'rehin alma' olarak tanımladı.

    ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin pastörüydü.

    Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldığında gözaltına alınan Brunson, basında yer alan haberlere göre bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda tutuklandı.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
    ABD: Türk hükümetinin papaz Brunson'u bırakma zamanı geldi
    FETÖ ve PKK bağlantısıyla suçlanan Brunson'ın, Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından da tutuklanması talep edildi.

    RAHİP SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

    Pazartesi başlayan duruşmasında suçlamaları reddeden Brunson, "Ben Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmadım. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye için 25 yıldır dua ediyorum" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AA / Samuel Corum
    Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanmıştı:

    "Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar.''

    Şimdiki halde ABD yönetimi olası bir takası reddediyor.

    Etiketler:
    66 senatörden mektup, ABD Senatosu, Recep Tayyip Erdoğan, Jeanne Shaheen, James Lankford, Andrew Craig Brunson, ABD
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