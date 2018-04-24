Cumhuriyetçi senatörden Beyaz Saray'a rejim değişikliği politikasını bırakma çağrısı

© AFP 2018 / JIM WATSON ABD'de Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na kılpayı ilk onay

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı adaylığının oylandığı Dış İlişkiler Komitesi oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Partili Paul, "Çok uzun süre ve çok fazla sayıda yerde savaşıyoruz. Eğer daha az savaşmak istiyorsak, rejim değişikliklerinin işe yaramadığını anlamamız gerekir. Zira rejim değişiklikleri durumu sadece daha kötüye götürüyor" dedi.

'IRAK VE LİBYA MÜDAHALELERİ ABD'Yİ DAHA GÜVENLİ KILMADI'

Irak ve Libya'yı örnek olarak gösteren Paul, bu ülkelere askeri müdahalenin ABD'yi daha güvenli hale getirmediğinin altını çizdi. Paul'a göre bu müdahale, İran'ı güçlendirdi ve bugün İran, Irak'ın en iyi müttefiki durumuna geldi.

TRUMP'IN KENDİSİNİ İKNA ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Son dakikada taraf değiştiren ve Pompeo'nun bakanlığı için olumlu oy kullanan Senatör Rand Paul, daha önce Pompeo'nun rejim değişikliği konusundaki isteğini, Irak Savaşı konusundaki görüşlerini ve Pompeo'nun ABD'nin 'devamlı savaş' politikası konusundaki görüşleri hakkında kaygılarını ifade etmişti. Ancak Paul, Başkan Donald Trump'ın Pompeo'nun Irak Savaşı'nın 'bir hata olduğu' görüşünü paylaştığı konusunda kendisini ikna ettiğini belirtmişti.