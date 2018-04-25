Trump'ın İspanyol 'ikizi' bulundu

Sosyal medya Trump'ın İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Nanton köyünde yaşayan 'ikizi' Dolores Leis adlı kadını konuşuyor.

Üzerinde önlüğü, elinde küreğiyle tarlada çalışırken yerel La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez adlı gazeteciye poz veren Leis, Trump'a benzerliği ile sosyal medya kullancılarını şaşırttı.

Se llama Dolores Leis, es gallega y se dedica a la agricultura, su foto fue publicada por @lavozdegalicia y se viralizó por su supuesto parecido a @realDonaldTrump Are you similar, Mr. President? pic.twitter.com/rhtOP7X1b2 — Miguel Ángel Verdún (@miguelverdun) April 24, 2018

​Sosyal medya kullancıları kadını Trump'ın bulunduğu fotoğraflara montajlamaktan de geri durmadı.

Dolores Leis Antelo with @EmmanuelMacron on the White House balcony.

🇫🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/cbtiDxZ8sF — máirt (@HolyHonda49) April 24, 2018

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'SANIRIM HER ŞEY SAÇ RENGİ İLE ALAKALI'

1954 doğumlu Dolores Leis ABD Başkanı'ndan 8 yaş daha küçük.

Sosyal medya haberi coşkuyla karşılasa da gazeteci Vazquez'e konuşan Leis benzerliği sakince karşılayarak "Sanırım her şey saç rengi ile alakalı" dedi.

Cep telefonu ve sosyal medya kullanmayan Leis bir anda ünlendiğini de torunlarından öğrenmiş.

Real @realDonaldTrump VS Fake Trump… a Woman in Spain Dolores Leis Antelo working her farm pic.twitter.com/VkM7kJgFcp — Jay (@JayNussen) April 24, 2018

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