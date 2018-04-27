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    F-35

    F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterildi.

    ABD'de aralarında Cumhuriyetçi ve Demokratların bulunduğu bir grup senatör, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun sürmesi nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

    'ERDOĞAN'IN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE KAYITSIZLIĞI TEHLİKELİ'

    İlgili yasa tasarısı, senatörler James Lankford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu.

    ABD Senatosu'na sunulan F-35 yaptırımı teklifinin imzacılarından Oklahoma Senatörü James Lankford Twitter'da, "Erdoğan'ın hukukun üstünlüğüne kayıtsızlığının" tehlikeli olduğunu savundu.

    Lankford, bu nedenle Türk hükümetine hassas teknolojilerin satılmasının son derece riskli olduğunu savundu.

    Nurettin Canikli
    © AA / İsa Terli
    Canikli'den ABD'ye S-400 cevabı: O iş bitti
    'TÜRK HÜKÜMETİ GİDEREK RUSYA'YA YAKINLAŞIYOR'

    Lankford, "Türkiye'nin stratejik kararları maalesef giderek çizgiden çıkıyor ve bazen ABD'nin çıkarlarıyla çatışıyor. Ayrıca Türk hükümeti giderek Rusya'ya yakınlaşıyor ve aynı zamanda Amerikan din adamını politik müzakerelerde piyon olarak kullanmak için onu suçsuz yere cezaevinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

    Senatör Tillis de Türkiye'yi iki ülke arasındaki ilişkileri bozmakla suçladı.

    RAHİP BRUNSON'UN MAHKEMESİ 7 MAYIS'TAN

    İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
    © AA / Barış Oral
    Canikli'den S-400 açıklaması: F-35'leri etkilemez, o iş bitti
    ASIL GEREKÇE S-400'LER Mİ?​

    Öte yandan, F-35 teslimatının engellenmesiyle ilgili iddialar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından gündeme gelmişti. Türkiye'nin S-400 kararının ardından ABD'nin buna misilleme olarak F-35 teslimatının durdurulması kozunu oynayacağı ileri sürülmüştü

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da, Washington'da yaptığı temasların sonrasında verdiği bir söyleşide "S-400'leri alırsanız biz de Kongre'den karar çıkartır, size F-35'i satmayız, gibi bir havadalar" ifadesini kullandı. Bozkır, bunun bir 'aba altından sopa gösterme' olduğunu da belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, S-400'lerin F-35'leri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Yok, onlarla ne alakası var? Hepsi ayrı projeler bunlar. Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi, önümüzdeki yıldan itibaren de teslimler başlıyor. Parasını veriyoruz, onunla hiçbir alakası yok bunun" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    F-35, S-400, ABD Senatosu, Andrew Craig Brunson, Recep Tayyip Erdoğan, Thom Tillis, Jeanne Shaheen, James Lankford, Türkiye, ABD
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