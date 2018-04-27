F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterildi.

ABD'de aralarında Cumhuriyetçi ve Demokratların bulunduğu bir grup senatör, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun sürmesi nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

'ERDOĞAN'IN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE KAYITSIZLIĞI TEHLİKELİ'

İlgili yasa tasarısı, senatörler James Lankford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu.

ABD Senatosu'na sunulan F-35 yaptırımı teklifinin imzacılarından Oklahoma Senatörü James Lankford Twitter'da, "Erdoğan'ın hukukun üstünlüğüne kayıtsızlığının" tehlikeli olduğunu savundu.

Turkish Pres. Erdogan's disregard for the rule of law is dangerous. @SenThomTillis, @SenatorShaheen & I today intro’d a bill to prevent the transfer of F-35 Joint Strike Fighter aircraft to Turkey. This technology is too risky in Erdogan’s hands. https://t.co/zphhhhznEf — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) 26 April 2018

Lankford, bu nedenle Türk hükümetine hassas teknolojilerin satılmasının son derece riskli olduğunu savundu.

Lankford, "Türkiye'nin stratejik kararları maalesef giderek çizgiden çıkıyor ve bazen ABD'nin çıkarlarıyla çatışıyor. Ayrıca Türk hükümeti giderek Rusya'ya yakınlaşıyor ve aynı zamanda Amerikan din adamını politik müzakerelerde piyon olarak kullanmak için onu suçsuz yere cezaevinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

Senatör Tillis de Türkiye'yi iki ülke arasındaki ilişkileri bozmakla suçladı.

RAHİP BRUNSON'UN MAHKEMESİ 7 MAYIS'TAN

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

Öte yandan, F-35 teslimatının engellenmesiyle ilgili iddialar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından gündeme gelmişti. Türkiye'nin S-400 kararının ardından ABD'nin buna misilleme olarak F-35 teslimatının durdurulması kozunu oynayacağı ileri sürülmüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da, Washington'da yaptığı temasların sonrasında verdiği bir söyleşide "S-400'leri alırsanız biz de Kongre'den karar çıkartır, size F-35'i satmayız, gibi bir havadalar" ifadesini kullandı. Bozkır, bunun bir 'aba altından sopa gösterme' olduğunu da belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, S-400'lerin F-35'leri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Yok, onlarla ne alakası var? Hepsi ayrı projeler bunlar. Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi, önümüzdeki yıldan itibaren de teslimler başlıyor. Parasını veriyoruz, onunla hiçbir alakası yok bunun" yanıtını verdi.