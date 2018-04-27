Trump'tan Kore zirvesi yorumu: İyi şeyler oluyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi zirvede bir araya gelmesini, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan selamladı.

Trump Twitter'dan ilk mesajında "Füze fırlatmalar ve nükleer denemelerin yapıldığı öfkeli bir yılın ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında şu sıra tarihi bir görüşme gerçekleşiyor. İyi şeyler oluyor, ama zaman gösterecek!''

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Nisan 2018

​Trump konuyla ilgili ikinci mesajında da ülkesine pay biçerek "Kore Savaşı sona eriyor! ABD ve harika halkımız şu anda Kore'de yaşananlardan dolayı gurur duymalı" ifadelerini kullandı.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

​Trump'ın mayıs sonu ya da haziran başında Kim ile bir araya gelmesi ve Kuzey Kore lideri ile görüşen tarihteki ilk ABD Başkanı olması bekleniyor.

Moon ile Kim 10 yılı aşkın süre sonra biraraya gelen ilk Kore liderleri olmuş, Kim kısa süreliğine sınırın Güney tarafına ayak basarak Kore Savaşı sonrası ülkeye ayak basın ilk Kuzey Kore lideri olmuştu.

İki lider imzaladıkları ortak deklarasyon ile Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' ve bu yıl içinde iki Kore arasındaki ateşkesi nihai barış anlaşmasına çevirme konusunda birlikte çalışmakta mutabık kalmıştı.