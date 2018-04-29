Pompeo: Dünya için en büyük tehdit militan İslam ile nükleer silahların evliliği

Bölgede İran'a dönük yeni yaptırımlar için destek istemek ve bu doğrultuda körfez ülkeleri arasındaki birliğn önemine vurgu yapmayıi amaçlayan Pompeo, Netanyahu görüşmesinden önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile de görüştü.

Pompeo, Tel Aviv'de yaptığı konuşmada "İran'ın bölgeye ve İsrail'e dönük tehlike teşkil eden tehditlerini arttırmasına dönük endişelerimiz devam ediyor" dedi.

Pompeo konuşmasına "İran'ın kötücül ve Ortadoğu'da hatta dünyada istikrarı bozan politikalarına karşı durmak için İsrail gibi yakın müttefiklerle güçlü bir işbirliği yapmak için kritik önemededir" ifadesiyle devam etti ve ABD'nin başkonsolosluğunu 14 mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını ekledi.

ÜRETKEN BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK

Pompeo İran'ın büyük bir tehdit olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Bence ülkelerimiz ve bütün dünya için en büyük tehdit militan İslam ve nükleer silahların evliliğidir. Özel olarak da İran'ın nükleer silahlar edinmesi. Bugün bu konuda çok üretken bir sohbet gerçekleştirdik."