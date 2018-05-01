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    2014'te Rodman, Kim Jong-un'un doğumgünü için eski NBA oyuncuları karması ile Kuzey Koreli basketçiler arasında bir maç ayarlamıştı.

    Rodman: Kim'e Trump'ın kitabını verdim, barış yolunu açtım

    © AP Photo / Rodong Sinmun/Korea News Service
    ABD
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore lideriyle zirvesini bir-iki ay içinde Trump'la buluşmasının takip etmesi beklenirken, ABD'nin Kuzey Kore'ye 'basketbol elçisi' konuştu. Denis Rodman, barış yolunun taşlarını kendisinin döşediğine işaret etti.

    Dennis Rodman
    © REUTERS / Thomas Peter
    Rodman 'sıkı dostu' Kim'i anlattı: Karaoke yapıyoruz, at biniyoruz, nadiren siyaset konuşuyoruz
    Kuzey Kore'yi Şubat 2013'ten beri birçok kez ziyaret ederek lider Kim Jong-un'la kendi ifadesiyle 'ömür boyu dostluk' kuran ünlü eski basketbolcu Dennis Rodman, Kim'le görüşen ilk ABD'li sıfatıyla 'uzman' değerlendirmeleri yaptı.

    Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da gerçekleşen zirveyi bir-iki ay içinde Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvenin takip etmesi beklenirken NBA efsanesi, bu yolda yaptığı katkıları anlattı.

    'KİTABI OKUYUNCA TRUMP'I TANIDI'

    Dennis Rodman- Kim Jong-un
    © AP Photo / David Guttenfelder, Wong Maye
    Eski NBA yıldızı Rodman'ın Kuzey Kore ziyareti nasıl geçiyor?
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    TMZ'ye mülakat veren Rodman, Haziran 2017'de Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyarette, Trump'ın 1987 tarihli 'The Art of the Deal' (Anlaşma Sanatı) isimli kitabını Kim'e hediye ettiğini söyledi.

    ''Onun doğum günü için son gittiğimde kendisine Donald Trump'ın kitaplarını verdim, Trump ve Amerikalılarla ilgili şeyler verdim. Bence o zaman Trump'ın kim olduğunun farkında değildi, ta ki kitabı okuyuncaya kadar'' diyen Rodman, şöyle devam etti:

    'HER ŞEYİ BEN YAPMADIM, AMA KATKIDA BULUNDUM'

    ''Tümüyle kendime mal etmek, kendime yontmak, 'tüm bunları ben yaptım' demek istemiyorum, niyetim bu değil.''

    Dennis Rodman
    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
    Kuzey Kore dostu Rodman: Firmalar dururken film mi hacklediler?
    Bununla birlikte üstlendiği fahri spor elçisi rolünün, Kuzey Kore ile hem Güney Kore hem de ABD arasında daha dostça bir söylemin oluşmasına ya da en azından bir konuşma oluşmasına katkıda bulunduğu görüşünü dile getiren Rodman, ''Basketbol diplomasisi tüm bu noktaya gelinmesini sağlayan bir yankı yarattı'' dedi.

    Washington Post gazetesi, Rodman'ın geçen yılki ziyaretinin Trump tarafından Kuzey Kore'deki ABD'li esirlerin serbest bırakılması ve iki ülke arasında bir iletişim kanalı açılması için organize edildiğini iddia etmişti.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasındaki tarihi zirveye sahne olan ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış Evi
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    Trump da Kim'le Barış Evi'nde buluşmak istiyor
    TRUMP 2014'TE REDDETTİĞİ YOLA GİRDİ

    Kendisini Trump'ın eski dostu addeden, Trump'ın 'Celebrity Apprentice' programında yarışmış ve seçim kampanyasını desteklemiş olan Rodman, Kuzey Kore ile olası barışa katkıda bulunacağına inandığı Trump'ı, ABD başkanlık seçimlerine aday bile olmadan önce iknaya çalışmış. Trump'ın tepkisini ise 2014 tarihli bir tweetinden öğrenmek mümkün:

    ''Çılgın Dennis Rodman, kendisiyle birlikte Kuzey Kore'ye gitmek istediğimi söylüyor. Böyle bir şeyi hiç konuşmadım, hiç ilgilenmiyorum, dünyada gitmek isteyebileceğim son yer.''

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Güney Kore lideri Moon: Nobel'i Trump almalı, bizim tek ihtiyacımız barış
    'KUZEY KORE BENDEN TRUMP'LA KONUŞMAMI İSTEDİ'

    Ancak Trump'ın bu tavırlarından yılmayan, aralık ayında Trump ile Kim'in 'birleştiğini' yazan bir tişört giyerek fotoğrafını paylaşan NBA'in haylazı, şunları söyledi:

    ''Donald Trump'tan bir şey istiyor değilim, Donald Trump'ı severim, o iyi bir dosttur, ondan hep benimle konuşmasını istedim, çünkü Kuzey Kore halkı ve hükümeti kendi talepleriyle ve sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili benden Trump'la konuşmamı istiyor. Ben ABD Başkanı değilim, sadece bir kişiyim. İşler yolunda girdiği için öyle mutluyum ki.''

    Etiketler:
    Washington Post, TMZ, NBA, Donald Trump, Kim Jong-un, Moon Jae-in, Dennis Rodman, ABD, Kuzey Kore
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