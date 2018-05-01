Mattis, Rus silahları alan müttefiklere yaptırım uygulanmamasını istedi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Senato'ya, Türkiye gibi müttefik ülkelere Rusya'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamayı değerlendirirken daha esnek davranma çağrısı yaptı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda perşembe günü konuşan Savunma Bakanı James Mattis, Rus askeri teçhizatı satın alan Türkiye gibi müttefik ve partner ülkelere yaptırım uygulayarak ihtilaf çıkarmamak için daha esnek davranılmasını talep etti. Ancak Türkiye ve Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlandığı dönemde, Mattis ''S-400 alımları epey endişe kaynağı'' demekten geri durmadı.

'ULUSAL GÜVENLİK İÇİN İSTİSNA YAPILMALI'

Müttefik ülkelerle çatışmadan kaçınmanın ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna dikkat çeken Mattis, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) ulusal güvenlik istisnaları yapılması gerektiğini savundu. © AFP 2018 / Paul GYPTEAU ‘Türkiye'nin başlıca tesislerini savunması için 10-12 adet S-400 taburu alması gerekecek’

'KENDİMİZİ CEZALANDIRDIĞIMIZI FARK ETMELİYİZ'

Bazı ülkelerin eski Sovyet yapımı silah sistemlerini kullanmayı bırakmak istediğini, ama mevcut silah ve sistemlerini güncellemek için Rusya'yla tedarik hattını açık tutmak zorunda olduğunu söyleyen Mattis, "CAATSA'yı sıkı sıkıya uygularsak en nihayetinde kendi kendimizi cezalandırdığımızın farkına varmak için Hindistan, Vietnam ve bazı diğer ülkelere bakmak yeterli olur" dedi.

Pentagon şefi, Trump yönetiminin Güney Asya stratejisinde önemli yer tutan Endonezya'nın da aynı durumda olduğunu, Cakarta'nın bir yandan Amerikan sistemleri ve uçakları almak isterken, diğer yandan mevcut askeri sistemleri işler tutumak için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu anlattı.

MITCHELL TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYARISI YAPMIŞTI

Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini açıklamıştı.

Rusya'dan S-400 alımı anlaşması nedeniyle CAATSA'nın 231. maddesi kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu belirten Mitchell, Ankara'nın F-35 programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğini sözlerine eklemişti. NATO ülkelerinin askeri yetkilileri arasında S-400'den 'F-35 katili' diye söz ediliyor.

LAVROV: TÜRKİYE'YE ŞANTAJ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mitchell'in sözlerini 'Türkiye'ye şantaj' diye nitelemişti.