Trump kendi kendinin doktoru: 'Sağlığı başkanlığa müsaittir' raporunu bizzat yazmış

'BAŞKANLIĞA SEÇİLEN EN SAĞLIKLI İNSAN'
Bornstein, 2015'te Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığı için gönderilen mektuptaki ifadelerin kendisine değil, Trump'a ait olduğunu söyledi.
EXCLUSIVE: Dr. Harold Bornstein, who served as Donald Trump's physician for more than three decades, says Trump dictated the glowing health letter in 2015 https://t.co/07RT1T6D4y pic.twitter.com/IQT8OKuQwA— CNN (@CNN) 1 Mayıs 2018
'TRUMP'IN KORUMALARI KLİNİĞİ BASTI'
"Trump tüm mektubu dikte ettirdi ve ben sadece kendisine mektuba neleri koyamayacağını söyledim'' diyen doktor, Trump'ın korumalarının Şubat 2017'de muayenehanesini bastığını ve ABD Başkanı'nın tüm tıbbi kayıtlarının hem orjinallerini hem de tek kopyalarını alıp götürdüğünü de anlattı.
Trump's doctor, Dr. Harold Bornstein, tells NBC that Trump's bodyguard & lawyer spent 30 minutes raiding his office.— Aaron Rupar (@atrupar) 1 Mayıs 2018
"I couldn't believe anybody was making a big deal about a drug that's to grow his hair, which seemed to be so important… what's the matter with that?" pic.twitter.com/R2XvAKim7h
Trump ise Bornstein imzalı mektubun yayımlanmasından birkaç hafta önce tıbbi raporun sağlık durumunun mükemmelliğini göstereceğine dair tweet atmıştı.
As a presidential candidate, I have instructed my long-time doctor to issue, within two weeks, a full medical report-it will show perfection— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Aralık 2015
Hızını alamayıp Facebook'tan da ''Muhteşem genlerle kutsanmış şanslı bir insanım'' mesajını paylaşan Trump, sonrasında ABD tarihindeki en yaşlı seçilmiş başkan oldu.
ZİHİNSEL SAĞLIK MUAYENESİ
70 yaşındaki Trump, zihinsel sağlığıyla ilgili spekülasyonlar üzerine de ocak ayında 3 saatlik bir muayeneden geçti.
Bunun üzerine Trump'ın martta Gazi İşleri Bakanı adayı yaptığı Jackson, hakkında Beyaz Saray'da görevi suistimal ve kötü yönetim suçlamalarının patlak vermesi üzerine adaylıktan çekildi.
'3 RAHATSIZLIKLA İLGİLİ İLAÇ KULLANIYOR'
Trump'ın eski kişisel doktoru Harold Bornstein, 1 Şubat 2017'de New York Times'da yayımlanan demecinde, koltuğa yeni oturmuş ABD Başkanı'nın 3 rahatsızlıkla ilgili ilaç kullandığı bilgisini paylaşmıştı.
BEYAZ SARAY: BASKIN DEĞİL, STANDART PROSEDÜR
Ardından 3 Şubat 2017'de Bornstein'ın muayenehanesi basılıp Trump'ın tüm tıbbi kayıtları götürüldü.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bu durumu, ''Baskın değildi, Başkan'ın tıbbi kayıtlarının Beyaz Saray Tıp Birimi'ne geçmesine yönelik standart prosedürdü'' diye savundu.
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