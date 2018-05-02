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    Donald Trump, Beyaz Saray

    Trump kendi kendinin doktoru: 'Sağlığı başkanlığa müsaittir' raporunu bizzat yazmış

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Trump'ın eski kişisel doktoru, 2015'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığı için gönderilen sağlık raporunu kendisinin değil, Trump'ın yazdığını söyledi. Dr. Harold Bornstein, "Trump tüm mektubu dikte ettirdi, ben sadece kendisine mektuba neleri koyamayacağını söyledim'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Trump'ın uzun zaman kişisel doktorluğunu yapmış olan Harold Bornstein, CNN'e çarpıcı iddialarda bulundu. Buna göre mültimilyarder işadamı, 2015'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları arasına katılmak için sunduğu sağlık raporunu bizzat kendisi yazmış.

    'BAŞKANLIĞA SEÇİLEN EN SAĞLIKLI İNSAN'

    Bornstein, 2015'te Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığı için gönderilen mektuptaki ifadelerin kendisine değil, Trump'a ait olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
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    Trump'ın son bir yılda 7 kilo kaybettiği, kanser olmadığı ve ortopedik protez ameliyatı geçirmediğinden söz eden mektupta, 'sağlık durumunun hayret verici şekilde mükemmel olduğu, başkanlığa seçilen en sağlıklı insan olacağı' gibi ifadeler yer alıyordu. 

    'TRUMP'IN KORUMALARI KLİNİĞİ BASTI'

    "Trump tüm mektubu dikte ettirdi ve ben sadece kendisine mektuba neleri koyamayacağını söyledim'' diyen doktor, Trump'ın korumalarının Şubat 2017'de muayenehanesini bastığını ve ABD Başkanı'nın tüm tıbbi kayıtlarının hem orjinallerini hem de tek kopyalarını alıp götürdüğünü de anlattı.

    ​ Trump ise Bornstein imzalı mektubun yayımlanmasından birkaç hafta önce tıbbi raporun sağlık durumunun mükemmelliğini göstereceğine dair tweet atmıştı.

    Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson
    © REUTERS / Carlos Barria
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    ​Hızını alamayıp Facebook'tan da ''Muhteşem genlerle kutsanmış şanslı bir insanım'' mesajını paylaşan Trump, sonrasında ABD tarihindeki en yaşlı seçilmiş başkan oldu.

    ZİHİNSEL SAĞLIK MUAYENESİ

    70 yaşındaki Trump, zihinsel sağlığıyla ilgili spekülasyonlar üzerine de ocak ayında 3 saatlik bir muayeneden geçti.

    Donald Trump Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson
    © AP Photo / Carolyn Kaster
    Doktorlara göre Trump'ın görev başında kalp krizi riski var
    'ABD Başkanı'nın Beyaz Saray doktoru' sıfatını taşıyan Ronny Jackson, ''Zihinsel kabiliyetleri ve nörolojik fonksiyonlarıyla ilgili hiçbir endişem yok'' açıklamasını yaptı.

    Bunun üzerine Trump'ın martta Gazi İşleri Bakanı adayı yaptığı Jackson, hakkında Beyaz Saray'da görevi suistimal ve kötü yönetim suçlamalarının patlak vermesi üzerine adaylıktan çekildi.

    '3 RAHATSIZLIKLA İLGİLİ İLAÇ KULLANIYOR'

    Trump'ın eski kişisel doktoru Harold Bornstein, 1 Şubat 2017'de New York Times'da yayımlanan demecinde, koltuğa yeni oturmuş ABD Başkanı'nın 3 rahatsızlıkla ilgili ilaç kullandığı bilgisini paylaşmıştı.

    Stormy Daniels-Donald Trump
    © REUTERS / Brendan Mcdermid,Joshua Roberts
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    Bunların kelliğe karşı bir prostat ilacı, gül hastalığı denen cilt rahatsızlığına karşı antibiyotik, yüksek kolestrol ve lipid düşürücü statin olduğunu, yanısıra Trump'ın kalp krizi riskini azaltmak için her gün bebek asprini aldığını belirtmişti.

    BEYAZ SARAY: BASKIN DEĞİL, STANDART PROSEDÜR

    Ardından 3 Şubat 2017'de Bornstein'ın muayenehanesi basılıp Trump'ın tüm tıbbi kayıtları götürüldü.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bu durumu, ''Baskın değildi, Başkan'ın tıbbi kayıtlarının Beyaz Saray Tıp Birimi'ne geçmesine yönelik standart prosedürdü'' diye savundu.

    Etiketler:
    sağlık raporu, New York Times, CNN, Sarah Sanders, Ronny Jackson, Harold Bornstein, Donald Trump, ABD
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