Trump döneminde Guantanamo'dan ilk esir nakli

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk kez Guantanamo kampından bir esiri ülkesine nakletti.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el Darbi isimli hükümlünün, Suudi Arabistan hükümetine teslim edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Şubat 2014'te görülen bir itiraf anlaşmasında Darbi, askeri komisyonca suçlu bulunmuştu. Şimdi bu anlaşmanın hükümleri gereğince cezasının kalan 13 yılını Suudi Arabistan'da çekecektir. Temyiz hakkından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi. Pentagon açıklamasında, Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD Kongresini bu hükümlü nakliyle ilgili bilgilendirdiği de duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Guantanamo'da 40 esirin kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo kampını kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan esir nakletmiş ve kampta 41 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı kampı kapatmayacağını vadetmişti.