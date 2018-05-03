Trump döneminde Guantanamo'dan ilk esir nakli

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el Darbi isimli hükümlünün, Suudi Arabistan hükümetine teslim edildiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca, Guantanamo'da 40 esirin kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo kampını kapatmayı taahhüt etmişti.
Obama en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan esir nakletmiş ve kampta 41 kişi kalmıştı.
Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı kampı kapatmayacağını vadetmişti.
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