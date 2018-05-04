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    Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin, Ankara, 3 Nisan 2018.

    Time'dan Putin'li Erdoğan'lı kapak

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    ABD
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    ABD'nin önde gelen dergilerinden Time, 'Tek adamın yükselişi' başlıklı kapak konusu için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi resmetti.

    Time dergisi, 14 Mayıs 2018 nüshasının kapak konusunu kamuoyuyla paylaştı. 'Tek adamın yükselişi' başlığı altında dünyadan pek çok lider analiz edilirken kapak için Putin'in etrafında Erdoğan, Orban ve Duterte'nin resmedilmesi dikkat çekti.

    Gazeteci Ian Bremmer, kapak konusuyla ilgili kaleme aldığı ''Tek adamlar çağı geldi çattı. Bu, sizin için ne anlama geliyor?'' başlıklı makaleye şöyle giriş yaptı:

    'KİRLİ HARRY'NİN DÖNÜŞÜ'

    Clint Eastwood
    © Flickr /
    Clint Eastwood: ABD, politik doğruculuktan bıktı, Trump'ı istiyor
    ''1960'lardaki toplumsal çalkantılara yanıt olarak Hollywood 1970'lerde çok popüler olan suç dramları çekti, bu filmler 'öfkeli adamlara' dayanıyordu. Clint Eastwood ve Charles Bronson gibi isimler tarafından canlandırılıran bu asi polisler ve kural tanımayan sert adamlar, zorlu zamanlarda adaleti tesis etmek için zayıf bürokrasiye, yolsuz siyasilere ve siyaseten doğruculuğa karşı savaş açardı. Bunlar yasaların düzene zarar vermesine asla izin vermeyen adamlardı.''

    'GAZETECİLER HAPSE'

    Filipinler-Timsah parkı
    © AP Photo / Bullit Marquez
    Duterte'den BM yetkililerine tehdit: Bu o. çocuklarını timsahlara atın
    ABD'den Başkan Donald Trump örneğini veren, ancak bağırıp çağırarak herkese haddini bildiren popülist liderliğin ABD'ye özgü olmadığını, tüm dünyayı saran bir eğilim olduğunu belirten Ian Bremmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

    ''2003'ten beri iktidarda olan Erdoğan ile liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, laik elitlerin hakimiyetine meydan okuyarak sosyal olarak muhafakazar Türklerin tutkulu desteğini kazandı. Şimdiyse direksiyonun başında kalmak için Türkiye'nin siyasi sistemini manipüle ediyor. 2016'daki başarısız darbe girişimi, Erdoğan'a muhaliflerini hedef almak için hukuk devletini askıya alma fırsatını verdi. Kerameti kendinden menkul 'derin devletteki düşmanlarını' tanımlayan Erdoğan, olağanüstü sayıda gazeteciyi hapse attı.''

    Etiketler:
    Time dergisi, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ian Bremmer, ABD
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