Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

Trump konuyla ilgili ayrıntıları yakında açıklayacaklarını söyledi.
'ÇOK AMA ÇOK GÜZEL ŞEYLER GÖRECEKSİNİZ'
Trump, Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşı ile ilgili olarak da "Kuzey Kore ile çok somut görüşmeler yapıyoruz ve rehineler konusunda çok fazla şey çoktan yaşandı. Dün söylediğim gibi takipte kalın. Sanıyorum çok ama çok güzel şeyler göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani daha önce Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 ABD vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.
'MUELLER İLE GÖRÜŞMEYİ İSTERİM'
Trump "Gitmeyi isterim. Kimse onunla benden daha fazla görüşmeyi istemiyor. Çünkü yanlış bir şey yapmadık. Ancak bana adil davranılması için bir yol bulmalıyım" dedi.
Mueller 2016 Abd Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği ve Trump'ın seçim kampanyası ile gi,zli anlaşma yaptığına yönelik iddiaları soruşturuyor.
Moskova 'absürt' olarak nitelediği tüm suçlamaları reddediyor.
Trump daha önce Kremlin ile gizli anlaşma iddialarını 'cadı avı' diye nitelemişti.
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