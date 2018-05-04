Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin tarihi ve mekanının belirlendiğini duyurdu. Trump ayrıca Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller ile 'adil koşullar sağlanırsa' görüşmek istediğini söyledi.

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore tutuklu 3 Amerikalıyı serbest bırakıyor

ABD Balkanı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin mekanı ve tarihinin belirlendiğini açıkladı.

Trump konuyla ilgili ayrıntıları yakında açıklayacaklarını söyledi.

'ÇOK AMA ÇOK GÜZEL ŞEYLER GÖRECEKSİNİZ'

Trump, Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşı ile ilgili olarak da "Kuzey Kore ile çok somut görüşmeler yapıyoruz ve rehineler konusunda çok fazla şey çoktan yaşandı. Dün söylediğim gibi takipte kalın. Sanıyorum çok ama çok güzel şeyler göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani daha önce Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 ABD vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

'MUELLER İLE GÖRÜŞMEYİ İSTERİM'

Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller ile kendisine 'adil davranılacağı garantisi verilirse' görüşmeyi istediğini de açıkladı.

Trump "Gitmeyi isterim. Kimse onunla benden daha fazla görüşmeyi istemiyor. Çünkü yanlış bir şey yapmadık. Ancak bana adil davranılması için bir yol bulmalıyım" dedi.

Mueller 2016 Abd Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği ve Trump'ın seçim kampanyası ile gi,zli anlaşma yaptığına yönelik iddiaları soruşturuyor.

Moskova 'absürt' olarak nitelediği tüm suçlamaları reddediyor.

Trump daha önce Kremlin ile gizli anlaşma iddialarını 'cadı avı' diye nitelemişti.