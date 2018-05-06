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    ABD Kongre binası

    Türkiye'ye silah ambargosu taslağı Temsilciler Meclisi'nde

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büüyk silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.

    F-35
    © REUTERS /
    F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu
    ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor.

    Savunma harcamalarının düzeyine dair yetki veren ve paraların nasıl kullanıldığına dair kontrol mekanizmaları oluşturan NDAA, askeri harcamaları, modernleştirmeleri ve tasfiyeleri en ince ayrıntılarına dek belirliyor.

    TASLAK VERSİYONLARI SIZDI

    ABD Kongre binası
    © REUTERS / Gary Cameron
    'ABD'li rahip için Erdoğan'a mektup gönderen 66 senatörden yaptırım uyarısı'
    Reuters haber ajansı, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun çoğunluktaki Cumhuriyetçi ve azınlıktaki Demokrat üyalerinin elindeki özetleri inceledi.

    Reuters'a göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışını engellemeyi kapsıyor.

    MÜZAKERE VE ONAY SÜRECİ UZUN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senato Heyetini kabul etti
    © AA /
    ABD'li senatörlerden 'Tutuklu rahip bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın' talebi

    NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.

    RUSYA HEDEFTE

    An S-400 air defence missile system at the Hmeymim airbase
    © Sputnik / Dmitriy Vinogradov
    ABD Dışişleri: Suriye'ye ilişkin Türk-Rus anlaşmaları endişe verici, Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanabilir
    2019 yılı için 717 milyar dolarlık savunma bütçesi öngören taslakta Rusya’nın silah sanayine yeni yaptırımlar, Rusya ile askeri işbirliğine yasak ve Rusya ile siber savaşa daha fazla fon ayrılması da yer alıyor.

    ÇİN'E KARŞI TAYVAN'A DESTEK

    Çin'e karşı Tayvan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ABD kurumlarında Çin şirketleri olan  Huawei Technologies ve ZTE Corp'un riskli teknolojilerinin kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor. Huawei ve ZTE 'Çin Komünist Partisi'nin istihbarat aygıtlarıyla bağlantılı' diye niteleniyor.

    Etiketler:
    silah ambargosu, Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA), Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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