Trump, bireysel silahlanmayı İngiltere ve Fransa üzerinden savundu: Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar...

NRA toplantısında konuşan Trump, bireysel silahlanmanın gerekliliğini İngiltere ve Fransa üzerinden anlattı. Silahların, saldırıların tek sorumlusu olarak gösterilemeyeceği mesajı veren Trump, Londra'daki bir hastanenin bıçak yaraları yüzünden 'savaş alanına' döndüğünü söyledi, Fransa'daki 2015'teki saldırıların da 'neden önlenemediğini açıkladı.'

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Silah Derneği'nin (NRA) cuma günü Dallas'ta düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı konuşmada silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair söz verdi. DW Türkçe'nin aktardığına göre Trump konuşmasında, ABD Anayasası'nın silah edinme ve taşımaya ilişkin

İkinci Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "İkinci Ek Madde ile aldığınız haklar kuşatma altında ama ben başkanınız olduğum sürece haklarınız hiçbir zaman kuşatma altında olmayacak" dedi. Demokratların silahları yasaklamak istediğini savunan Başkan Trump, eğer böyle bir adım atılacak olursa, kamyon ve TIR'ların da yasaklanması gerektiğini belirterek, bunların 'gözü dönmüş teröristlerin" yeni silahı olduğunu söyledi. Trump, "Hiçbir zaman özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Özgür yaşayacak ve özgür öleceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın bireysel silahlanmaya ilişkin görüşlerini desteklemek için verdiği iki örnek İngiltere ve Fransa'yı kızdırdı. Öyle ki konuyu bıçaklara getiren ve İngiltere'de sıkı silah kontrolü olduğunu hatırlatan Trump, yine de başkent Londra'daki bir hastanenin bıçaklama yaralama vakaları yüzünden 'savaş alanına' döndüğünü söyledi: "Geçenlerde Londra'da meydana gelen bir olayın haberini okudum. Bir zamanlar oldukça prestijli olan bir hastane, korkunç bıçak yaraları nedeniyle savaş alanına dönmüş. Evet, bu doğru, silahları yok, bıçakları var ve hastanede her yer kana bulanmış. Savaş alanındaki askeri bir hastane kadar kötü durumda olduğunu söylüyorlar."

Trump on London knife crime



Knives knives knives stabby wounds pic.twitter.com/47gOJ7SvzS — Zora Suleman (@ZoraSuleman) May 4, 2018

Bunun ardından elinde bıçak varmış gibi birkaç kez 'hayali bıçaklama' hareketi sergileyen Trump "Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar" diye mırıldandı. Trump bu hareketinin ardından şöyle devam etti: "Londra buna alışkın değil. Alışıyorlar. Çok zor" ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa'da Kasım 2015'te başkent Paris'te meydana gelen terör saldırılarına da değinmeden geçmedi. Trump, saldırı alanındaki sivillerden birinde bir silah olmuş olsaydı saldırının önlenmiş olabileceğini savundu.