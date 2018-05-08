Tam yaşam destek sistemi kapatılacakken komadan çıktı

ABD’de ağır travmatik beyin hasarı olan bir çocuk, ailesi organ bağış anlaşmasını imzaladığı sırada kendine geldi.

USA Today'in haberine göre, 13 yaşındaki Trenton McKinley geçtiğimiz mart ayında araba kazası geçirdi. Çocuk, hastaneye götürüldüğü sırada tam 4 kez kalp durması geçirdi, Üstelik bu durmaların her biri 15 dakika sürdü.

Doktorlar çocuğun ailesine, böyle uzun süreli oksijen açlığının beyinde geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açtığını, çocuk hayatta kalsa bile artık hiçbir zaman komadan çıkamayacağını ve sonsuza kadar yaşam destek sistemine bağlı kalacağını anlattılar.

Bunun üzerine aile, oğullarının cihazla bağlantısının kesilmesine ve organlarının hasta çocuklara verilmesine onay verdi. Ancak tam yaşam destek sistemi kapatılacakken Trenton aniden nefes almaya ve konuşmaya başladı. Hatta yataktan bile kalktı.

Çocuk, kaza anını hatırlamıyor. Ama komada kaldığı sürece ruhunun cenneti gezdiğini söylüyor.

Trenton, "Yaşananların, ilahi takdirden başka hiçbir açıklaması yok. Buna doktorlar bir katılıyor" dedi.