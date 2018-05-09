Gina Haspel: CIA'i asla ve asla haşin sorgulama programına geri döndürmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı olan 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in Senato'daki onay oturumu başladı. Salonda savaş karşıtları 'İşkenceyi durdur, Gina'yı durdur', 'Guantanamo'yu kapat' sloganlarıyla protesto eylemi yaptı.

11 Eylül saldırının ardındna başlatılan terör zanlılarını kaçırıp esir alma ve işkenceden geçirme programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'na verdiği ifadede CIA'in esir alma ve işkence programlarına yeniden başlamasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Haspel ''Bu ülkenin bağlı kalmaya karar verdiği yüksek ahlaki standardı destekliyorum. Asla ve alsa CIA'i haşin sorgu programına geri döndürmeyeceğim'' dedi.

İşkence kayıtlarının silinmesinin sorumlularından olduğunu teyit eden Haspel, ''CIA'in sorgu kasetlerinin silinmesinin kesinlikle savunucusuydum'' diye konuştu.

CIA Direktörü Yardımcısı pozisyonunda olan Haspel, Rusya, Çin, İran'a karşı sahaya daha fazla ajan sürmek gerektiğini savundu.