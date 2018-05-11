Kaliforniya’da okulda silah sesleri: en az 1 yaralı

Fox News televizyonunun yerel polis yetkilisine dayandırdığı haberine göre Palmdale kentinde bir okulda bilinmeyen bir kişi ateş açtı.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available. — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 11 Mayıs 2018

​Haberde okuldaki öğrencilerin Twitter üzerinden silahlı bir saldırganla ilgili mesaj paylaşımlarında bulunduğu kaydedildi. Polis yetkilileri olay yerine intikal etti.

Active shooter at Highland High School, and Manzanita School about 1.5 miles from my house in Palmdale. Check on your kids… — Jeremiah (@Jer4Kings) 11 Mayıs 2018

​CBS kanalının haberindeyse silahlı saldırıda en az 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili detaylar henüz bilinmiyor.