'Trump'ın damadı, Katar'ı ailesinin işine yatırım yapmadığı için cezalandırdı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, New York'ta bulunan gayrimenkullerine yatırım yapmadığı için Katar'ın diğer diğer körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmasına önayak olduğu iddia edildi.

NBC News'un haberine göre Katarlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kushner üzerinde 'yasadışı bir etkisi' olduğu suçlamasında buludu.

Qatari officials gathered evidence of what they claim is illicit influence by the UAE on Jared Kushner, but decided not to give the information to Mueller.

https://t.co/BtBVrzhZQg — NBC News (@NBCNews) 12 Mart 2018

​'BİLGİ VERMEYİ REDDETTİLER'

© AP Photo / Alex Brandon Trump'ın damadı Kushner'dan Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret

Haberde,yetkililerin, konuyla ilgili olarak ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturmakla görevli özel savcı Robert Mueller'a bilgi vermeyi reddettiği de belirtildi.

Kushner'ın yabancı yetkililerle, Beyaz Saray'ın politikalarını etkileyecek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Mueller, tanıklara Kushner'ın ailesinin gayri menkul yatırımlarına finansman sağlama girişimlerine dair sorular yöneltti.

TRUMP TOWER'DA GİZLİ TOPLANTI

Kushner'ın girişimlerine örnek olarak özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar, Rusya ve Çin'den kimi isimlerle yaptığı görüşmeler gösterildi.

Katarlı bazı yetkililerin, Trump'ın aralarında Kushner'ın yanı sıra dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın da olduğu ekibi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Trump Tower'da yaptığı bir görüşmeye dair önemli bilgilere sahip olduğu belirtildi.

'KUSHNER İNTİKAM ALDI'

© Sputnik / Vitaliy Podvitski 7 ülke Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti

İddiaya göre, Kushner ailesi New York'ta 5. Cadde (Avenue) 666 numarada yer alan en önemli gayrimenkulleri için Katar Varlık Fonu'ndan yatırım talebinde bulundu, ancak fon Kushner ailesine ret cevabı verdi.

Kushner'ın bununla bağlantılı olarak geçen Mayıs ayında diğer Katar'a zarar vermek için diğer körfez ülkelerini teşvik ettiği iddia edildi.

2017'nin Mayıs ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile 'Ortadoğu'da terörü finanse ettiği gerekçesiyle' diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bunun üzerine Katar'ın bölgeyle tüm bağı kesilmiş, bunun üzerine Batı basınının bir bölümü, Katar'ın 'İran'ın kollarına itildiği' yorumunda bulunmuştu.

'YABANCI ÜLKELERLE İLİŞKİSİ ENDİŞE KONUSU'

Trump'ın Beyaz Saray'daki sağ kolu olmasının üzerinden 13 ay geçtikten sonra damadı Kushner'in 'çok gizli' bilgilere erişim ve 'çok gizli' güvenlik toplantılarına katılma yetkisi sonlandırılmıştı.

Kushner'in yabancı ülkelerle ilişkilerinin Beyaz Saray'da endişe konusu olduğu da iddia edilmişti.