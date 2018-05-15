'Trump'ın damadı, Katar'ı ailesinin işine yatırım yapmadığı için cezalandırdı'

NBC News'un haberine göre Katarlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kushner üzerinde 'yasadışı bir etkisi' olduğu suçlamasında buludu.
Qatari officials gathered evidence of what they claim is illicit influence by the UAE on Jared Kushner, but decided not to give the information to Mueller.— NBC News (@NBCNews) 12 Mart 2018
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'BİLGİ VERMEYİ REDDETTİLER'
Kushner'ın yabancı yetkililerle, Beyaz Saray'ın politikalarını etkileyecek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Mueller, tanıklara Kushner'ın ailesinin gayri menkul yatırımlarına finansman sağlama girişimlerine dair sorular yöneltti.
TRUMP TOWER'DA GİZLİ TOPLANTI
Kushner'ın girişimlerine örnek olarak özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar, Rusya ve Çin'den kimi isimlerle yaptığı görüşmeler gösterildi.
Katarlı bazı yetkililerin, Trump'ın aralarında Kushner'ın yanı sıra dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın da olduğu ekibi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Trump Tower'da yaptığı bir görüşmeye dair önemli bilgilere sahip olduğu belirtildi.
'KUSHNER İNTİKAM ALDI'
Kushner'ın bununla bağlantılı olarak geçen Mayıs ayında diğer Katar'a zarar vermek için diğer körfez ülkelerini teşvik ettiği iddia edildi.
2017'nin Mayıs ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile 'Ortadoğu'da terörü finanse ettiği gerekçesiyle' diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bunun üzerine Katar'ın bölgeyle tüm bağı kesilmiş, bunun üzerine Batı basınının bir bölümü, Katar'ın 'İran'ın kollarına itildiği' yorumunda bulunmuştu.
'YABANCI ÜLKELERLE İLİŞKİSİ ENDİŞE KONUSU'
Kushner'in yabancı ülkelerle ilişkilerinin Beyaz Saray'da endişe konusu olduğu da iddia edilmişti.
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