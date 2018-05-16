Trump Jr: Babamla Rus müdahalesini istişare ettiğimizi hatırlamıyorum

ABD Senatosu Adalet Komitesi, 2016 başkanlık seçimlerinden önce Trump Tower'da Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve çeşitli isimlerin ifadelerini yayınladı.

ABD basını, Temmuz 2017'de, Trump'ın oğlunun babasının rakibi Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton hakkında bilgi almak için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile görüştüğünü yazmıştı. Görüşmeyi doğrulayan Trump Jr. ile görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone, görüşmede yer alan Rus-Amerikan lobici Rinat Ahmetşin ve işadamı-tercüman İke Kaveladze, Adalet Komitesi'ne ifade vermişti.



Komite, 1800 sayfadan fazla hacme sahip ifade tutanaklarını yayınladı.Belgelere göre Trump Jr., babasıyla Rus müdahalesini istişare ettiğini hatırlamadığını söyledi. Trump Jr., Hillary Clinton'a karşı karalama kampanyası yapılması yönünde söz aldığı iddia edilen görüşmede yanlış bir şey yapılmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump Jr., Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Donald Trump Jr., "Bize sağlayacağı hiçbir bilgi yoktu ve evlat edinme politikası ile Magnitsky Yasası hakkında konuşmak istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: BU SİYASİ TARİHTEKİ EN BÜYÜK CADI AVI, OĞLUM İYİ İŞ ÇIKARDI

Açıklamanın ardından oğlunu tebrik eden Trump, "Oğlum Donald dün gece iyi iş çıkardı. Açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü" demişti.

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM Trump: Rusya soruşturması bir Amerikan rezaleti

Veselnitskaya Trump Jr. ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmenin tamamen ‘özel' nitelikli bir görüşme olduğunu ifade etmişti.

Veselnitskaya "Donald Trump Jr. ile yaptığımız görüşmenin seçim kampanyasıyla, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump Jr.'ın babasıyla bir alakası yoktu. Trump görüşmeyi yaptığımız zaman aday bile değildi" demişti.