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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yaptı.

    ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    CIA Direktörlüğü'nden ABD Dışişleri Bakanlığı'na geçen Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme sonrasındaki İran stratejisini açıkladı. Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yapan Pompeo, Tahran'la 'yeni anlaşmaya' varmak için '12 şart' sıraladı.

    Pompeo'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

    * İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın.

    * İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD'nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.

    * ABD, İran'la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacak.

    * Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İranbir tercik yapmak zorunda kalacak: Ya içerde ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurtdışı operasyonlarına harcamaya devam edecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

    * Bugün açıkladığımız stratejiye bölgedeki ve dünya çapındaki en önemli müttefiklerimizin, ortaklarımızın desteiğini istiyoruz. Bununla sadece Avrupalı müttefiklerimizi kast etmiyorum.

    * ABD yaptırımlarını ihlal eden şekilde İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerden hesap soracağız.

    * ABD'nin İran politikasını anlatmak için dünya çapında tüm ülkelere heyet göndereceğiz.

    * Ortadoğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyecek.

    * İran tüm güçlerini Suriye'den çekmeli.

    * İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenliyor.

    * ABD ile müttefikleri, İran'ın operasyon elemanları ile onların Hizbullah'tan müttefiklerinin dünya çapında izini sürecek ve onları ezip çökertecek.

    * ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeninden müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma müzakere edecek.

    * İran vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.

    * İran büyük değişikliklere giderse, ABD, tüm yaptırımları kaldırıp diplomatik ve ticari ilişkileri tam manasıyla yeniden tesis etmeye istekli.

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