ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

Pompeo'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
* İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın.
* İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD'nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.
* ABD, İran'la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacak.
* Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İranbir tercik yapmak zorunda kalacak: Ya içerde ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurtdışı operasyonlarına harcamaya devam edecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak.
* ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.
* Bugün açıkladığımız stratejiye bölgedeki ve dünya çapındaki en önemli müttefiklerimizin, ortaklarımızın desteiğini istiyoruz. Bununla sadece Avrupalı müttefiklerimizi kast etmiyorum.
* ABD yaptırımlarını ihlal eden şekilde İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerden hesap soracağız.
* ABD'nin İran politikasını anlatmak için dünya çapında tüm ülkelere heyet göndereceğiz.
* Ortadoğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyecek.
* İran tüm güçlerini Suriye'den çekmeli.
* İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenliyor.
* ABD ile müttefikleri, İran'ın operasyon elemanları ile onların Hizbullah'tan müttefiklerinin dünya çapında izini sürecek ve onları ezip çökertecek.
* ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeninden müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma müzakere edecek.
* İran vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.
* İran büyük değişikliklere giderse, ABD, tüm yaptırımları kaldırıp diplomatik ve ticari ilişkileri tam manasıyla yeniden tesis etmeye istekli.
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