ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

CIA Direktörlüğü'nden ABD Dışişleri Bakanlığı'na geçen Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme sonrasındaki İran stratejisini açıkladı. Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yapan Pompeo, Tahran'la 'yeni anlaşmaya' varmak için '12 şart' sıraladı.

Pompeo'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

* İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın.

* İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD'nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.

* ABD, İran'la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacak.

* Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İranbir tercik yapmak zorunda kalacak: Ya içerde ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurtdışı operasyonlarına harcamaya devam edecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak.

* ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

* Bugün açıkladığımız stratejiye bölgedeki ve dünya çapındaki en önemli müttefiklerimizin, ortaklarımızın desteiğini istiyoruz. Bununla sadece Avrupalı müttefiklerimizi kast etmiyorum.

* ABD yaptırımlarını ihlal eden şekilde İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerden hesap soracağız.

* ABD'nin İran politikasını anlatmak için dünya çapında tüm ülkelere heyet göndereceğiz.

* Ortadoğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyecek.

* İran tüm güçlerini Suriye'den çekmeli.

* İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenliyor.

* ABD ile müttefikleri, İran'ın operasyon elemanları ile onların Hizbullah'tan müttefiklerinin dünya çapında izini sürecek ve onları ezip çökertecek.



* ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeninden müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma müzakere edecek.

* İran vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.

* İran büyük değişikliklere giderse, ABD, tüm yaptırımları kaldırıp diplomatik ve ticari ilişkileri tam manasıyla yeniden tesis etmeye istekli.