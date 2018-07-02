ABD'nin en büyük iş dünyası örgütü, Trump'ın gümrük vergileri politikasına karşı çıkıyor

ABD'nin en büyük iş dünyası örgütü ve Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin en yakın müttefiklerinden olan ABD Ticaret Odası, Trump'ın ticarette gümrük vergileri politikasına muhalefet için bugün bir kampanya başlatacak.

Odanın başkanı Tom Donohue, Reuters'e yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim, kurmak için o kadar çok çaba harcadığı ekonomik ilerlemeyi zora sokma tehdidi yaratıyor" dedi ve "Özgür ve adil ticaretten yana olmalıyız ama bunu sağlamanın yolu bu değil" ifadelerini kullandı.

Eskiden beri Cumhuriyetçi başkanlarla yakın işbirliği yapmış olan 3 milyon üyeli Ticaret Odası, Trump'ın Aralık ayında getirdiği vergi indirimlerini desteklemişti. Ancak giderek artan ticaret gerginlikleri Oda ile Başkan arasında bir uçurum yaratıyor.

Trump'a baskı yapmak isteyen Ticaret Odası, ABD ticaret bakanlığı ve Çin, AB, Meksika ve Kanada'daki resmi kurumların verilerinden eyaletler bazında bir analiz derledi.

Oda, örnek olarak Texas eyaletinin misilleme ve gümrük vergileri nedeniyle 3.9 milyar dolarlık ihracatının zarar görebileceğini gösterdi. Aynı şekilde Tennessee eyaleti 1.4 milyar dolar, Güney Carolina da 3 milyar dolar zarar görebilir.