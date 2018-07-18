Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız

© REUTERS / Jack Taylor Trump: Putin’le görüşme NATO zirvesinden daha iyiydi

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mattis, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme için kapılarının açık olduğunu söyledi. İki bakanlık arasında 2015 yılından beri herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti.

Görüşme ihtimalinin ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından doğduğu ifade edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer Mattis'in görüşme konusunda açık olduğunu ancak iki taraf arasında henüz aktif bir temas kurulmadığını belirtti.

Şoygu geçen hafta İtalyan Il Giornale gazetesine verdiği röportajda Pentagon liderliğine bölgesel, küresel krizler ve terörle mücadele konusunda diyalog çağrısı yaptığını ancak Pentagon'un henüz buna hazır olmadığını söylemişti.