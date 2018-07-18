Trump: Putin'le iyi anlaşmamız, nefret besleyenleri rahatsız etti

Bugün yine Twitter başına geçen Trump, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin'le ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da bir boks maçı görmek isteyen çok sayıda nefret dolu kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!" dedi.
So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018
''Kime inanıyorsunuz, kendi istihbarat servislerinize mi yoksa Putin'e mi'' sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum'' demişti.
Bunun üzerine ABD'de Demokratların yanısıra Cumhuriyetçilerden de 'vatan haini' muamelesi gören Trump, dün U dönüşü yapıp Helsinki'de dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.
KUZEY KORE DAYANIŞMASI
Bugünkü Twitter paylaşımında ise 'Rusya ile ilişkilerde olumlu sonuçların yakın olduğu' mesajını veren Trump, Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini de duyurdu:
"Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"
….Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Temmuz 2018
Kim'in Kremlin'in daveti üzerine eylülde Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
ESKİ CIA BAŞKANI BRENNAN'A 'ÇOK KÖTÜ BİR KİŞİ' DEDİ
FBI'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmayı Trump karşıtı oldukları için yanlış yönlendirdikleri iddia edilen James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page gibi isimlere de dikkat çeken Trump ''Bunlar gerçekten kötü insanlar, neler çevirdikleri ortaya çıktı, böyle olması utanç verici, ama ülkemize gerçekten zarar vermişlerdi'' diye konuştu.
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