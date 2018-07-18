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20:28 18 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018'de Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıya girmesi öncesi kağıttan bir metin okuyan Trump, Helsinki zirvesinde dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.

    Trump: Putin'le iyi anlaşmamız, nefret besleyenleri rahatsız etti

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    Putin'le Helsinki zirvesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini, ABD'ye dönüşte ise Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini söyleyen Trump, yine Rusya'yla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

    Helsinki zirvesinde Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari
    Trump: ABD seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturması, ülkemiz için bir felaket
    ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine Amerikan istihbarat servislerinin raporlarından daha çok inandığını ima eden açıklamaları üzerine ülkesinde adeta 'vatan haini' ilan edilmesiyle baş etmeye çalışıyor.

    Bugün yine Twitter başına geçen Trump, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin'le ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da bir boks maçı görmek isteyen çok sayıda nefret dolu kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!" dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair istihbaratçıların vardığı sonucu kabul ediyorum
    ​Pazartesi günü Helsinki'de Putin'le ortak basın toplantısında Trump, seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddiası üzerinden yürütülen soruşturmanın ABD için bir felaket olduğunu, ABD ile Rusya'yı birbirinden uzaklaştırdığını, Rusya ile hiçbir gizli anlaşma yapmadığını, bunun böyle olduğunu aslında herkesin bildiğini söylemişti.

    ''Kime inanıyorsunuz, kendi istihbarat servislerinize mi yoksa Putin'e mi'' sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum'' demişti.

    Bunun üzerine ABD'de Demokratların yanısıra Cumhuriyetçilerden de 'vatan haini' muamelesi gören Trump, dün U dönüşü yapıp Helsinki'de dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ‘Trump, ABD istihbarat örgütlerine güvenmiyor ve bu örgütlerin cadı avı peşinde olduğunu düşünüyor'

    KUZEY KORE DAYANIŞMASI

    Bugünkü Twitter paylaşımında ise 'Rusya ile ilişkilerde olumlu sonuçların yakın olduğu' mesajını veren Trump, Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini de duyurdu:

    "Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin’le görüşen Trump'a, senato ve istihbarattan eleştiri yağmuru
    ​Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da düzenlediği tarihi zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda mutabık kalınmıştı.

    Kim'in Kremlin'in daveti üzerine eylülde Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

    ESKİ CIA BAŞKANI BRENNAN'A 'ÇOK KÖTÜ BİR KİŞİ' DEDİ

    Trump ve Demokrat rakibi Clinton'ın maskelerini giymiş aktörler Las Vegas'ta insanları eğlendiriyor.
    © AP Photo / Chase Stevens
    Eski CIA çalışanı: ABD'deki seçimlere Rusya değil FBI müdahale etti
    Helsinki zirvesinin ardından Fox News'a verdiği mülakatta kendisinin Putin'le performansını ''Vatan hainliğinden eksiği yok'' diye eleştiren eski CIA Başkanı John Brennan'a da yanıt veren Trump, ''Bence Brennan çok kötü herif. Onun gözetimi altındayken çok şey olup bitti. Bence o kötü bir kişi'' dedi.

    FBI'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmayı Trump karşıtı oldukları için yanlış yönlendirdikleri iddia edilen James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page gibi isimlere de dikkat çeken Trump ''Bunlar gerçekten kötü insanlar, neler çevirdikleri ortaya çıktı, böyle olması utanç verici, ama ülkemize gerçekten zarar vermişlerdi'' diye konuştu.

    Etiketler:
    CIA, FBI, Fox News, Twitter, Lisa Page, Peter Strzok, Andrew McCabe, James Comey, John Brennan, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Donald Trump, Kuzey Kore, Rusya, ABD
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