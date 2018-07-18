Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Daily Mail'in yayınladığı videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gülümseyerek Putin'in elini sıktıktan sonra aniden yüz ifadesini değiştiği görülüyor.

Daily Mail, First Lady'nin yüz ifadesi için ‘korku dolu' nitelendirmesinde bulunsa da sosyal medya takipçileri bu görüşe katılmıyor.

@hopeabovehate rumuzlu kullanıcı, "O korkmuş gibi görünmüyor" diye yazdı.

Doesn’t look horrified to me! — Hope AboveHate 🇺🇸 (@hopeabovehate) 18 Temmuz 2018

​Bir diğer yorumda da, "O her zaman yüz ifadesini değiştiriyor ama korkmuş görünmüyor" diye ifade edildi.

@BrianFantana15 ise şunu yazdı: "Daily Mail'in yeni yalanı"

Another daily mail lie! What a shame you have to make up stories! She didn’t look anything like horrified! Can the daily mail start reporting real stories? Instead of CNN related fake news! — Brian Fantana (@BrianFantana15) 18 Temmuz 2018

​Melania Trump'ın kameralar karşısındaki davranışı her zaman dikkat çekici oluyor. Örneğin geçtiğimiz şubat ayında ABD First Lady'si eşiyle ortak fotoğraf çektirmeyi reddetmişti.