ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım

Bakanlıktan Ukrayna'ya yapılacak yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yardımın ilave eğitim programları, teçhizat ve danışmanlık için güvenlik işbirliği fonu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten beri bir milyar dolarlık destek sağladığı belirtilen açıklamada, 200 milyon dolarlık yardımın Ukrayna'da devam etmekte olan askeri eğitim programları, güvenli iletişim araçları, gece görüşü, ve askeri tıbbi ihtiyaçlarda kullanılacağı bildirildi.

Yardımların yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.