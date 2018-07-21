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18:30 21 Temmuz 2018
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    Rusya silah

    Amerikalılar, Rus nükleer silahlarının daha üstün olduğunu itiraf etti

    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
    ABD
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    Çoğunlukla CIA ve Amerikan Özel Harekat Kuvvetleri gazileri tarafından yayınlanan SofRep portalının yaptığı bir araştırmaya göre, Rus nükleer silahları ABD'ninkilerden birkaç kat daha güçlü.

    Uzmanlar, ABD'nin Japon şehirlerine attığı bombalar da dahil olmak üzere çeşitli atomik bombaların nükleer gücünü karşılaştırdı.

    SofRep'ın haberine göre, Hiroşima ve Nagazaki de kullanılan bombaların gücü sırasıyla 15 ve 21 kiloton. Bu parametrelere göre ise, Amerikan Trident füzesi (yüz kiloton) bu bombalardan dört kat daha güçlü. Kuzey Kore'nin elindeki en güçlü bomba 250 kiloton ve 'Minuteman' adlı Amerikan bombası ise 475 kiloton.

    Çin Dongfeng-31 füzesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakibinden iki kat daha güçlüdür. Gücünün bin kiloton olduğu tahmin ediliyor. Ancak, Washington bu silahı, kapasitesi dokuz bin kiloton olan bir termonükleer bomba olan B-53 ile karşılayabilir.

    Araştırmada, Rusya'nın geliştirdiği silahların, diğer ülkelerdeki en güçlü silahların ötesine geçtiğine dikkat çekiliyor. Yani "Sarmat" 50 bin kilotonluk bir kapasiteye sahip ve denizaltılı super torpedo "Status-6" ise yüz bin kiloton. Bu göstergeler, Rus nükleer silahlarının ABD nükleer silahlarını sırasıyla en az 5.5 ve 11.1 katı aştığını göstermektedir.

    RUSYA'NIN YENİ SİLAHLARI

    Putin, mart ayında Federal Meclis'teki konuşmasında, balistik uçuş yörüngesini kullanmayan ve bu nedenle füze savunma sistemlerine yakalanmayan özel bir silahın geliştirilmeye başlandığını duyurmuştu. Konuşması esnasında Putin, füze komplekslerinin test görüntüleriyle beraber, Rus füzelerinin nükleer güç kurulumu ve Sarmat kompleksi hakkında da bilgi vermişti.

    Rus lider ayrıca denizaltılar, modern torpidolar ve yüzey gemileri ile her türlü hız katını aşan, çok büyük bir derinlik ve kıtalararası mesafeden hareket edebilen insansız sualtı araçlar hakkında da bilgilendirmede bulunmuştu. Bu tür insansız araçlar, uçak gemisi grupları, kıyı tahkimatları ve altyapı dahil olmak üzere çok çeşitli hedeflere ulaşmalarını sağlayacak konvansiyonel ve nükleer mühimmatlarla donatılabiliyor.

    Etiketler:
    araştırma, nükleer silah, silah, ABD, Rusya
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