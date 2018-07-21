Trump, Putin'e yönelik nazik tavırlarından dolayı onu eleştiren medyayı ikiyüzlülükle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok nazik yaklaştığına dair Amerikan medyası tarafından yapılan eleştirilere yanıt olarak, daha önce böyle bir yaklaşımın diplomasi olarak görüldüğünü fakat şimdi önyargılı davrandıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump Twitter’da paylaştığı mesajında "Yalan medyada sert eleştirilerle karşılaştım çünkü Başkan Putin’e çok iyi davrandım. Daha önce bu tür davranışları diplomasi olarak adlandırırlardı. Eğer bağırıp korkutsaydım çok zalim olacaktım. Hatırlayın, aynı kişiler Kuzey Kore başkanına karşı çok acımasız davrandığımı söylemişlerdi. İkiyüzlüler!" diye yakındı.

Rusya ve ABD liderlerinin ilk geniş toplantısı 16 Temmuz'da Helsinki'de yapıldı. Başkanların iki saatten uzun bir süre baş başa görüşmeleri ve delegasyonların genişletilmiş bir formatta öğle yemeği yemelerinin ardından, gazetecilerin sorularına geçildi. Toplantıdan sonra liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgiyi dile getirdi. Trump görüşmenin ardından liberal ABD medyası ve politikacıları tarafından şiddetle eleştirildi.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

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