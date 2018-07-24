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18:24 24 Temmuz 2018
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    Trump ile Juncker

    Trump'tan Juncker'e: Gümrük vergileri en muhteşemi

    © AP Photo / Michael Sohn
    ABD
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    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ticaret savaşı çıkaran ABD Başkanı Donald Trump'ı en azından AB yapımı otomobillere ek vergi getirmemeye ikna etmek üzere ziyaret edecek. Ancak Trump, görüşme öncesi Juncker'e ''Gümrük vergileri en muhteşemi'' selamı gönderdi.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
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    Avrupa Birliği'nin icra organı olan Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Juncker'i yarın ağırlamaya hazırlanan Trump, ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen gümrük vergilerinden vazgeçmeyeceğinin sinyalini verdi.

    ABD Başkanı Twitter'dan ilkin şu mesajı gönderdi:

    ''Yıllardır bize ticarette gayriadil davranan ülkelerin hepsi müzakere etmek için Washington'a geliyor. Bunu uzun yıllar önce yapmaları gerekirdi, ama derler ya, geç olsun da güç olmasın!''

    ​Ardından şöyle devam etti:

    ''Gümrük vergileri en muhteşemi! ABD'ye ticarette gayriadil davranmış bir ülke ya adil bir anlaşma müzakere eder ya da gümrük vergilerini çeker. Bu kadar basit ve herkes konuşuyor! Hatırlayın, biz soyulan 'domuz biçimli kumbaraydık'. Her şey muhteşem olacak!''

    ​Ve lafı şuraya bağladı:

    ''Ülkemiz muhteşem iş çıkarıyor. Gezegendeki en iyi mali rakamlar bizde. ABD'nin yeniden kazanıyor olması muhteşem!''

    ABD- Çin
    © REUTERS / Brian Snyder
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    ​YERLİ MALI ETKİNLİĞİ

    Dün de Beyaz Saray'da yerli malı kutlama etkinliği düzenleyen Trump, AB'nin ABD'ye karşı çok sert olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

    ALMAN OTOMOBİLLERİ HEDEFTE

    ''Çarşamba beni görmeye geliyorlar, sorunları çözebilecek miyiz, bakacağız. Aksi takdirde her yıl ABD'ye yolladıkları milyonlarca arabayla ilgili bir şeyler yapmak zorunda kalacağız. Bakalım, belki de çözebiliriz.''

    AB'den çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ve 10 ek gümrük vergisi uygulayan Trump, AB'nin Amerikan otomobillerine gümrük vergisini düşürmemesi halinde Avrupa otomobillerini de ek gümrük vergisiyle tehdit ediyor.

    Viski
    © REUTERS / Bryan Woolston
    AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı
    Ancak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre AB, sadece Amerikan otomobillerine vergi indirimi getiremez, diğer örgüt üyesi ülkeleri de aynı uygulama kapsamına almak zorunda kalır. Bu düğüm henüz çözülemezken AB'nin motor gücü Almanya'nın otomotiv devlerinin ABD'ye ihracatı tehlikeye girmiş vaziyette.

    AVRUPA KOMİSYONU: JUNCKER TRUMP'A ÖZEL BİR TİCARİ TEKLİFTE BULUNMAYACAK

    Juncker bu fırtınanın göbeğine giderken AB Trump'a karşı birlik içinde durma, alttan almama ve elini belli etmeme çabasında.

    Juncker'in ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un ''Trump'a önemli bir ticari teklifte bulunacak'' sözlerini yalanlayan bir açıklama Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas'dan geldi:

    ''Masada teklif yok, bu bir tartışma ve diyalog, bu görüşmek ve diyalog içinde kalmak için bir fırsat.''

    ArcelorMittal çelik fabrikası, Gent, Belçika
    © REUTERS / Yves Herman
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    'VAHŞİ KATİL' YAKIŞTIRMASI

    Trump, Juncker ile son görüşmesinde 1991 Maastricht Anlaşması'nın mimarlarından olan eski Lüksemburg Başbakanı'ndan 'gaddar bir katil' diye söz etmişti.

    Birkaç gün sonra Bavyera parlamentosunda bu anekdotu anlatan Juncker ''Herhalde iltifat etti, ama emin değilim'' demişti.

    Etiketler:
    gümrük vergisi, Avrupa Komisyonu, Margaritis Schinas, Lawrence Larry Kudlow, Jean Claude Juncker, Donald Trump, AB, ABD
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