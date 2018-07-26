Pompeo: ABD, Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını söyledi.

Kırım'ın Rusya'ya katılmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını söyleyen Pompeo Rusya'yı 'uluslararası hukuka uymaya ve Kırım'ı işgalden vazgeçmeye' çağırdı.

Pompeo ayrıca Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğine ilişkin maddeyi Rusya'nın da kabul ettiğini hatırlattı.

Kırım, 6 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucu halkın yüzde 90'ından fazlasının onayıyla, Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirve öncesinde Putin ABD ile Kırım hariç her konunun tartışılabileceğini söylemişti.