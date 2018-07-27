Kayıt
20:16 27 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Donald Trump Granite City'de çeliş işçilerine seslendi.

    Trump: NATO'da bir ya da iki diktatör var

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet etti.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'NATO liderlerine sinirlenen Trump, Erdoğan'ı hariç tuttu: İşleri doğru biçimde yapıyor'
    ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

    Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

    Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.

    'KRALLAR, KRALİÇELER, BAŞKANLAR VE…'

    ABD Başkanı, Granite City'deki konuşmasında NATO liderler zirvesinden söz ederken ''Bunlar krallar, kraliçeler, devlet başkanları, başbakanlar ve bir ya da iki diktatör ki, gerçekten en kolay yoldan ödeyenler bu sonunculardı'' ifadesini kullandı.

    'NATO'DA İYİ İŞ ÇIKARDIM'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Taylandlı sunucu görevden uzaklaştırıldı
    NATO liderler zirvesinde savunma bütçesine katkıyı her ülkenin GSYİH'sinin yüzde 2'sine derhal çıkarması için bastıran ve bu talebini kabul ettirdiğini öne sürerek zirveden ayrılan Trump, çelik işçilerine şöyle hitap etti:

    ''Sizin adınıza NATO'da iyi iş çıkardım, ama bunun lafını etmiyorlar. Benim NATO'daki tavrımla ilgili haberler yaparken yüz milyarca dolar daha fazla ödeme yapılmasında mutabık kalındığını söylemiyorlar. Oysa benim bütün amacım buydu, çünkü ülkemizi istismar ediyorlardı. Biz NATO'da 29 üye ülkenin toplam masraflarının yüzde 70 ile 90'ını tek başımıza ödüyoruz. Artık bu böyle değil.''

    Etiketler:
    diktatör, NATO, Andrew Brunson, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Granite City, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'daki gergin eğik askılı köprü Jivopisnıy.
    Rusya’nın FIFA Dünya Kupası hazırlığı, 'Hazırlık No.1' sergisiyle dünyaya tanıtıldı
    Karikatür
    Putin'den Erdoğan'a: Beni restorana davet edecektiniz hani?
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet