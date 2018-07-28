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01:13 29 Temmuz 2018
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

    ABD Dışişleri: Pompeo ile Çavuşoğlu, rahip Brunson'u görüştü

    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD
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    Konu:
    Ankara - Washington hattında Brunson krizi (21)
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

    MHP Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanlığı üyeleri TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Çamlıyayla ilçe teşkilatının kadın üyeleri Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Bahçeli'ye iğne oyasından yapılan 'zeytin dalı' şeklinde yaka iğnesi hediye etti.
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine karşı Brunson-Gülen takası önerisi
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

    Heather Nauert yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Bakan Mike Pompeo, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla rahip Andrew Brunson konusunu görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti."

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

    ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse, ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak" demişti.

    Konu:
    Ankara - Washington hattında Brunson krizi (21)
    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, ABD Dışişleri Bakanlığı, Andrew Brunson, Heather Nauert, Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, ABD
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