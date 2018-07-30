Kaliforniya'da 5 kişinin ölümüne neden olan yangınlar 50 bin kişiyi evinden etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 50 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

© REUTERS / Fred Greaves Kaliforniya'da yangın faciası: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bildirildi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

370 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de halen kayıp durumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada Kaliforniya'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.