'ABD'nin Avrupa'daki askeri üsleri Rus enerjisine bağımlı'

ABD'li parlamenterlerin Savunma Bakanlığı'na yaptığı Avrupa'daki askeri üslerde Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltma ve Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulama çağrısı, ABD ordusunun Avrupa'da Rus enerjisine olan bağımlılığına ilişkin tartışmaları ön plana çıkardı.

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV ABD'li senatörler, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı sundu

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Lojistik Ajansı'nın verilerine göre Almanya'daki askeri üslerde kullanılan petrolün yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan tedarik ediliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki karargahı görevini gören ve bir NATO askeri tesisi olan Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein hava üssü, Rus petrolünü en yoğun kullanan üslerden biri durumunda.

Lexington Enstitüsü'nden Constance Douris, Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için ABD'nin yedek güç kaynağına ihtiyacı olduğunu belirtti.

National Interest için bir yazı kaleme alan Douris, Avrupa'ya Rus enerji tedarikinin giderek artması nedeniyle ABD askeri üslerinde çeşitli kaynaklara dayanan enerji yedeklemesi yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey ve Demokrat senatör Bob Casey liderliğindeki ABD'li senatörler, geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı'na Rusya'dan daha az enerji alınması yönünde çağrı yapmıştı.

Toomey, Casey ve 11 senatör tarafından imzalanan mektupta, "Avrupa'daki ABD askeri üsleri ciddi miktarda Rus enerjisi kullanıyor ve bu durum, üsleri Rus hükümetinin bilinçli tedarik kesintilerine karşı kırılgan hale getiriyor. Bu bağımlılık, ABD'nin müttefiklerinin güvenini yeniden kazanma ve Avrupa'da Rus saldırganlığını önleme çabalarını da sekteye uğratıyor" dendi.