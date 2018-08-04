Pompeo'dan Rusya'ya Kuzey Kore çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için Rusya'ya baskıyı sürdürme ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Pompeo, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi için gittiği Singapur'da basın mensuplarının 'Rusya'nın BMGK kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore vatandaşlarını istihdam ettiği' iddiaları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Pompeo, "Rusya ve tüm ASEAN ülkelerinden BMGK kararlarına bağlı kalmasını ve Kuzey Kore'ye yaptırımları sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Pompeo, Kuzey Kore'deki nükleer silahların tamamıyla imha edilmesi için Pyongyang'a yönelik diplomatik ve ekonomik baskının sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde BMGK kararından sonra 10 binden fazla Kuzey Kore vatandaşının Rusya'da çalışma izni aldığını ve böylelikle kararın ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın böyle bir ihlalde bulunmadığını söylemişti.