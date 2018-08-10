ABD medyası, Trump'ın Türkiye kararına tepkili: 'Bu adım yasal değil'

'YANLIŞ YÖNTEM'
ABD'nin önemli dergilerinden New Yorker'da yer alan 'Trump'ın Türkiye'ye vergi kararı neden yatırımcıları endişelendiriyor' başlıklı makalede ise söz konusu ilave vergilerin kayda değer bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi. Makalede, "Başkan Trump, herhangi bir geçerli nedeni olmamasına karşın Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı metal gümrük vergilerini 2 katına çıkaracağını açıkladı" ifadesine yer verildi. Eric Levitz imzalı makalede, söz konusu kararın, Brunson ile ilgili olduğu ancak Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanması 'yanlış yöntem' şeklinde yorumlandı.
'KONUYU ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİNE BAĞLAMAK DTÖ KURALLARINI AŞMASININ YEGANE YOLUYDU'
Amerikan CNN kanalında yer alan haberde ise Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasında söz konusu ilave vergi kararının 'ABD'nin ulusal güvenliği' ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekildi.
'İLİŞKİLERİ DAHA DA OLUMSUZ ETKİLEMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ'
Washington Post gazetesi de ABD yönetiminin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığı ancak kararın ilişkileri daha da olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesini yaptı. Makalede ayrıca söz konusu kararın ilgili Amerikalı üreticilere zarar verdiğine ve üreticileri güçlendirmeyi vaat eden Trump yönetiminin bu kararının anlaşılamaz olduğuna işaret edildi.
Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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