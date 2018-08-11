ABD Avrupa Komutanlığı, 'İncirlik'ten darbe girişimini' yalanlarken tarihi yanlış yazdı

ABD Avrupa Komutanlığı (U.S European Command/US EUCOM), Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen FETÖ'cü darbe girişiminde İncirlik'teki Amerikalı askeri yetkililerin de yer aldığına dair haberleri kesin dille reddetti. Ancak darbe girişiminin tarihini yanlış yazdı.

ABD Avrupa Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik-FETÖ ilişkisi olduğunu iddia eden haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

'HABERLER SAÇMA VE UYGUNSUZ'

"Amerikan silahlı kuvvetlerinin hizmetteki mensuplarının Türkiye'de 2015'teki başarısız darbe girişimine karıştığını iddia eden medyadaki haberler saçma uygunsuzdur'' diyen ABD Avrupa Komutanlığı'nın tarihi 2016 yerine 2015 diye yanlış vermesi dikkat çekti.

'İNCİRLİK'TE KALMAYA DEVAM'

Açıklamada, haberlerde bahsi geçen kişilerin halihazırda İncirlik Üssü'nde konuşlu olmadığı aktarıldı.

Türkiye ile güçlü askeri ilişkilere ABD'nin değer verdiğini belirten Komutanlık, İncirlik'teki önemli misyonuna devam edeceğini vurguladı.

ABD YAPTIRIM UYGULARKEN KOMUTAN İNCİRLİK'TEYDİ

Son olarak bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den iki bakana yaptırım uygulamaya başlarken ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti Türkiye'de temaslar yürüttü.

Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'de incelemelerde bulundu.