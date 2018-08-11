Kayıt
08:54 12 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İncirlik Üssü'nün ABD'li komutanı değişti

    ABD Avrupa Komutanlığı, 'İncirlik'ten darbe girişimini' yalanlarken tarihi yanlış yazdı

    © Fotoğraf : DHA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    1217

    ABD Avrupa Komutanlığı (U.S European Command/US EUCOM), Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen FETÖ'cü darbe girişiminde İncirlik'teki Amerikalı askeri yetkililerin de yer aldığına dair haberleri kesin dille reddetti. Ancak darbe girişiminin tarihini yanlış yazdı.

    İncirlik Hava Üssü
    © AP Photo /
    TAYDER'den savcılığa başvuru: İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerler tutuklansın
    ABD Avrupa Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik-FETÖ ilişkisi olduğunu iddia eden haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    'HABERLER SAÇMA VE UYGUNSUZ'

    "Amerikan silahlı kuvvetlerinin hizmetteki mensuplarının Türkiye'de 2015'teki başarısız darbe girişimine karıştığını iddia eden medyadaki haberler saçma uygunsuzdur'' diyen ABD Avrupa Komutanlığı'nın tarihi 2016 yerine 2015 diye yanlış vermesi dikkat çekti.

    'İNCİRLİK'TE KALMAYA DEVAM'

    ABD Büyükelçisi John Bass
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    '15 Temmuz’da darbecilerin sıkıyönetim direktifini hazırlayan ya ABD Büyükelçisi John Bass ya da İncirlik'teki komutan John Walker'
    Açıklamada, haberlerde bahsi geçen kişilerin halihazırda İncirlik Üssü'nde konuşlu olmadığı aktarıldı.

    Türkiye ile güçlü askeri ilişkilere ABD'nin değer verdiğini belirten Komutanlık, İncirlik'teki önemli misyonuna devam edeceğini vurguladı.

    ABD YAPTIRIM UYGULARKEN KOMUTAN İNCİRLİK'TEYDİ

    Son olarak bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den iki bakana yaptırım uygulamaya başlarken ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti Türkiye'de temaslar yürüttü.

    Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'de incelemelerde bulundu.

    Etiketler:
    ABD Avrupa Komutanlığı (U.S European Command/US EUCOM), İncirlik Üssü, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung Galaxy Note9
    Samsung yeni ürünü Galaxy Note9’u tanıttı
    Karikatür
    Rusya’dan ABD’ye: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayarız
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet