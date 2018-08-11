ABD Avrupa Komutanlığı, 'İncirlik'ten darbe girişimini' yalanlarken tarihi yanlış yazdı

'HABERLER SAÇMA VE UYGUNSUZ'
"Amerikan silahlı kuvvetlerinin hizmetteki mensuplarının Türkiye'de 2015'teki başarısız darbe girişimine karıştığını iddia eden medyadaki haberler saçma uygunsuzdur'' diyen ABD Avrupa Komutanlığı'nın tarihi 2016 yerine 2015 diye yanlış vermesi dikkat çekti.
'İNCİRLİK'TE KALMAYA DEVAM'
Türkiye ile güçlü askeri ilişkilere ABD'nin değer verdiğini belirten Komutanlık, İncirlik'teki önemli misyonuna devam edeceğini vurguladı.
ABD YAPTIRIM UYGULARKEN KOMUTAN İNCİRLİK'TEYDİ
Son olarak bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den iki bakana yaptırım uygulamaya başlarken ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti Türkiye'de temaslar yürüttü.
Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'de incelemelerde bulundu.
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