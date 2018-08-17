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12:01 17 Ağustos 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump-Tümgeneral Walter Piatt

    Trump'ın istediği askeri geçit töreni ertelendi

    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin ancak 2019'da yapılabileceğini duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü
    © AP Photo / Michel Euler
    Trump'tan 'uygun adım marş marş' emri
    Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning tarafından yazılı açıklamada, söz konusu törenin Beyaz Saray'la da mutabık kalınarak 2019 yılı içinde yapılacağı kaydedildi.

    Manning açıklamasında doğrudan bir gerekçe ortaya koymazken, söz konusu erteleme, ABD medyasında 'geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına' bağlandı.

    MALİYETİNİN 92 MİLYON DOLAR OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

    Albay Manning'in açıklamasından kısa süre önce Associated Press (AP), Trump'ın çok istediği askeri geçit töreninin federal hükümete maliyetinin 92 milyon doları bulacağını iddia etti. 

    ABD'li yetkililer daha önce Kongre'ye verdikleri bilgide bu rakamın 10 ila 30 milyon dolar arasında olacağını ifade etmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Son olarak mart ayında konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Pentagon, Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği törenin 10 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

    Ancak Manning yaptığı açıklamada " İlk başta 10 Kasım 2018 tarihini hedeflemiştik ancak şimdi 2019'da bu konudaki olanakları araştırma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

    Pentagon sözcüsü Yarbay Jamie Davis de daha önce yaptığı açıklamada Pentagon'un geçit töreni için hazırlıklarının 'devam ettiğini ve nihai ayrıntıların hala geliştirildiğini' belirtmişti. 

    ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 5 unsurunun da (Kara, Donanma, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik) yer alması bekleniyor. Ayrıca savaş uçaklarının da törende alçak uçuş yapması planlanıyor. 

    Donald Trump - Emmanuel Macron
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Pantagon'dan mart ayında yayımlanan bir bildiride tankların altyapıya zarar vereceği gerekçesiyle törende yer alamayacağı ifade edilmişti.

    BASTILLE GÜNÜ'NÜNDEKİ ANMA TÖRENİNİ İZLEYİP KARAR VERMİŞTİ

    Trump geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunmuştu.

    Şanzelize'de Zafer Takı üzerinden geçen savaş uçakları Fransız bayrağının renklerinde dumanlar salarken Fransız askerlerinin tanklar, zırhlılar, toplar eşliğinde yürümesinden çok etkilenen Trump,  Macron'u tebrik ederken yanındakilere ''Hayatımda gördüğüm en muheteşem geçit törenlerinden biriydi. Bundan yapmamızı, hatta gölgede bırakmamızı istiyorum'' demişti.​

    Fransız Devrimi'nin bir parçası olarak Bastille hapishanesinin yıkıldığı gün olan 14 Temmuz, devrimin gerçekleştiği 1789 yılından bu yana her yıl kutlanıyor.

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    Etiketler:
    Askeri geçit töreni, Pentagon, Emmanuel Macron, Donald Trump, Rob Manning, Fransa, ABD
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