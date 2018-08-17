ABD, 'Suriye’de istikrar' için ayırdığı parayı farklı amaçlara yönlendirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlığın daha önce Suriye’nin istikrara kavuşturulması için verilmesi öngörülen 230 milyon doları farklı amaçlara yönelik kullanılacağını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce Suudi Arabistan'ın bağışladığı 100 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 50 milyon dolar gibi yardımların sayesinde Suriye’nin yenilenmesi için 300 milyon dolar topladığına dikkat çeken Nauert, “Koalisyondaki kilit ortaklarımızın ödemeleri sonucunda Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo, daha önce Suriye’nin istikrara kavuşturulması için verilmesi değerlendirilen yaklaşık 230 milyon doların farklı amaçlara aktarılması için talimat verdi” diye konuştu.

'KARAR, KÜLFETİN MÜTTEFİKLERLE PAYLAŞIMINI ARTTIRMA İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ALINDI'

Pompeo’nun bu kararı Beyaz Saray’ın konuya ilişkin külfetin müttefiklerle paylaşımını arttırma isteği doğrultusunda aldığını söyleyen Nauert, “Dışişleri Bakanlığı, Kongre’yle işbirliği halinde bu parayı dış politikanın diğer kilit önceliklerini desteklemeye yönlendirecek” dedi ve şöyle devam etti: “Bu karar ABD’nin Suriye’deki stratejik hedeflerine olan bağlılığımızı azaltmayacak. Başkan (Donald Trump), IŞİD yenilgiye uğratılana kadar Suriye’de kalmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde ifade etmişti. Biz de İran güçlerinin ve destekçilerinin Suriye’den çekilmelerinin sağlanması konusuna odaklanmış durumdayız.”

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Kararın ABD’nin savaşın başından bu yana Suriye’ye ayırmış olduğu 8.1 milyar dolarlık insani yardımı etkilemeyeceğine dikkat çeken Nauert, “Ayrıca Suriye krizinin BM çatısı altında yürütülen süreç çerçevesinde barışçıl yollardan çözülmesi için uluslararası partnerlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.