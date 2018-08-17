ABD, 'Suriye’de istikrar' için ayırdığı parayı farklı amaçlara yönlendirecek

'KARAR, KÜLFETİN MÜTTEFİKLERLE PAYLAŞIMINI ARTTIRMA İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ALINDI'
Pompeo’nun bu kararı Beyaz Saray’ın konuya ilişkin külfetin müttefiklerle paylaşımını arttırma isteği doğrultusunda aldığını söyleyen Nauert, “Dışişleri Bakanlığı, Kongre’yle işbirliği halinde bu parayı dış politikanın diğer kilit önceliklerini desteklemeye yönlendirecek” dedi ve şöyle devam etti: “Bu karar ABD’nin Suriye’deki stratejik hedeflerine olan bağlılığımızı azaltmayacak. Başkan (Donald Trump), IŞİD yenilgiye uğratılana kadar Suriye’de kalmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde ifade etmişti. Biz de İran güçlerinin ve destekçilerinin Suriye’den çekilmelerinin sağlanması konusuna odaklanmış durumdayız.”
Kararın ABD’nin savaşın başından bu yana Suriye’ye ayırmış olduğu 8.1 milyar dolarlık insani yardımı etkilemeyeceğine dikkat çeken Nauert, “Ayrıca Suriye krizinin BM çatısı altında yürütülen süreç çerçevesinde barışçıl yollardan çözülmesi için uluslararası partnerlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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