Trump: AB'den gelen her otomobile yüzde 25 oranında vergi koyacağız

ABD Başkanı Trump Batı Virginia eyaletindeki mitinginde "Avrupa Birliği'nden ABD'ye gelen her otomobile yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyacağız" dedi.

IMPORTANT: Here are President Trump's full remarks on auto #tariffs tonight in West Virginia.



He does say we're "going to put a 25% tax on every car that comes from the EU" but he said that line while describing how his threats brought EU to negotiating table. cc: @jdawsey1 pic.twitter.com/Wu6y1UqD1z — Heather Long (@byHeatherLong) August 22, 2018

​Trump'ın sözleri, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un otomobillere uygulanacak vergiler konusunda bu ay sunulması gereken raporun açıklanmasını ertelediğini söylediğini yazmasından sonra geldi.

© REUTERS / Lucas Jackson Trump'tan Alman otomobil şirketlerine vergi resti

WSJ'ye göre Ross bu konuda yeni bir zaman sınırı da açıklamadı. Ross söz konusu raporun açıklanmasının Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile devam eden görüşmeler nedeniyle ertelendiğini de belirtti.

Trumpo daha önce de ithal otomobillere yüzde 20- yüzde 25'lik bir gümrük vergisi getirilebileceğini söylemişti. Trump mayısta Ticaret Bakanlığı'ndan bu ithalatların ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini incelemelerini istemişti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.