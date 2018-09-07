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16:04 07 Eylül 2018
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    Trump, Kasım 2018 ara seçimleri için düzenlediği mitinglerin Montana ayağında

    Trump: Hayattaki en iyi görüşmelerimden birini Putin'le yaptım

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Montana eyaletindeki mitingde seçmenine ''Azledilirsem sizin suçunuz olur'' diye seslenen ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'le gerçekleştirdiği zirveyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / /Kevin Lamarque
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    Kasımdaki ara seçimler öncesi miting maratonuna çıkan ABD Başkanı, Montana ayağında, Helsinki zirvesine de değindi.

    Trump, kendisinden Putin'le boks maçı yapmasını bekleyenler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

    ''Muhteşem bir görüşme yaptık. Ukrayna hakkında, Suriye hakkında, İsrail'in korunması hakkında konuştuk. O kadar çok sayıda büyük işler konuştuk ki.''

    Ama kendisinden kavga bekleyenlerin tekrar saldırıya geçip korkunç bir görüşme yapmakla suçladıklarını hatırlatan Trump, şunları söyledi:

    ''Dedim ki 'ne korkuncu, muhteşem bir görüşmeydi'.  Hayatımdaki en iyi görüşmelerden birini Putin'le yaptım.''

    Donald Trump, Ohio'daki 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinginde sıcaktan yakınırken
    © REUTERS / Leah Millis
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    İki liderin sadece çevirmenlerin eşliğinde yaptığı baş başa görüşmenin tam içeriği bilinmiyor. 

    'DEMOKRATLAR KAZANIRSA AZİL SÜRECİ BAŞLATIR'

    Kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesi halinde kendisine karşı azil süreci başlatılması ihtimalini gündeme getiren Trump, 'kendisinin ne kadar muhteşem iş çıkardığının gözü dönmüş Demokratların umurunda olmayacağını' dile getirdi.

    US-Präsident Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    'ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİNE DÖNERİZ'

    Kendisinin azledilmesi halinde ABD'nin 'Üçüncü Dünya ülkesine döneceğini' ileri süren Trump, ''Çünkü siz daha muhteiem bir iş çıkarıp çıkaramayacağını bile bilmeden muhalefet lideri başkan olacak'' iddiasında bulundu.

    'AZİL SÜRECİ PENCE'İ DE KAPSARSA'

    ABD Anayasası, ABD Başkanı'nı azletme yetkisini Kongre'ye veriyor. Kongre'nin ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi iddiaları dahil yolsuzluk yapıldığı suçlaması üzerinden azil süreci başlatması halinde, sadece Trump'ı değil, birlikte kampanya yürütüp kazandığı Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de kapsama alabilir.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    O zaman 'Başkan azlediğinde yerine Yardımcısı gelir' maddesi boşa düşer. ABD Anayasası'na göre ikisi birden azledilirse, Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı olarak görev alabilir.

    'BU SİZİN SUÇUNUZ OLUR'

    Dolayısıyla kendisini destekleyen seçmenleri, yaşadıkları bölgede adaylar arasında değerlendirme yapmadan doğrudan Cumhuriyetçi Parti'nin adayına oy vermeye çağıran Trump, Cumhuriyetçiler Kongre'de kontrolü kaybeder ve Demokratlar kendisini azlederse ''O zaman bu sizin suçunuz olur'' dedi.

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