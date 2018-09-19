ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: Rus-Türk İdlib anlaşması, siyasi çözüm için alan yaratıyor

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin istikrara kavuşturulmasına ilişkin Rus-Türk anlaşmasının, Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için bir alan yarattığını belirtti.

© Sputnik / BASEL SHARTOUH ABD: İdlib anlaşmasına destek vereceğiz

Hook'a başkent Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte İran'ın Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili bir soru yöneltildi.

ABD'li diplomat, şu anda İdlib'le ilgili bir anlaşma olduğunu ve bunun kendilerine siyasi düzlemde ilerleme kaydetmek için alan sunduğunu ifade etti.

'İRAN KOMUTASINDAKİ TÜM GÜÇLER SURİYE'DEN ÇIKARILMALI'

Hook, İranlı güçlerin Suriye'den çıkarılmasının ABD'nin önceliği olmaya devam ettiğini de kaydederek, "İran'ın komutası altındaki tüm güçler, Suriye'den çıkarılmalı. Talebimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.