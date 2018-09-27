FETÖ'nün basın yapılanması BM'de Türkiye aleyhine etkinlik düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda bulunmak üzere gittiği ABD ziyareti sırasında, FETÖ’nün basın yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın BM'ye bağlı bir organizasyonmuş gibi Türkiye aleyhine etkinlik düzenlediği ortaya çıktı.

FETÖ'nün basın yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında, (BM) tarafından düzenlendiği 'süsü' verilen Türkiye aleyhtarı bir 'etkinlik' düzenledi.

Örgütün bu toplantıyı, kelime benzerliğini kullanarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İngilizce kısaltması olan UNGA (United Nations General Assambly) adı altında gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

'Dünyamızı dönüştürelim' başlıklı programın organizatörü, FETÖ'nün basın organı olan ve Türkiye'de yasaklanan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı oldu.

Haber7'nin bildirdiğine göre programa FETÖ suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Zaman Gazetesi yazarlarından Abdulhamit Bilici de katıldı.

FETÖ'ye ait vakfın toplantılarını 14 ülkeden 15 sivil toplum örgütleri ile ortak gerçekleştirildiği öğrenildi.

'BM İLE ABD, İSİM KONUSUNDA TEPKİSİZ'

FETÖ'cülerin BM kuruluşuymuş gibi görünme ve faaliyet yürütme çabasına BM ve ABD'den herhangi bir yaptırım ya da uyarı gelmedi.