İlk kez düşen F-35B'nin düştüğü yerden görüntüler kameraya yansıdı

Havacılık alanında haberler yayınlayan Breaking Aviation News'in paylaştığı görüntüde, F-35B'nin düştüğü noktadan yükselen kara dumanlar göze çarpıyor.

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) September 28, 2018

F-35B, ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun Beaufort üssü yakınlarında düşmüştü. Pilot paraşütle atlamayı başarmıştı.

ABD ordusu, F-35B çok amaçlı savaş uçağının düşmesinin, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olduğunu belirtmişti.