Trump'tan Suudi Kralı Selman'a: Biz olmasak 2 hafta bile dayanamazsın

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki müttefiği Suudi Arabistan hakkında diplomatik teamüllere uymayan bir açıklama yaptı. ABD Başkanı, ABD ordusunun desteği olmasa '2 hafta bile iktidarda kalamayacağı' konusunda Suudi Kralı'nı uyardığını söyledi.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud hakkındaki açıklamalarını Mississippi eyaletindeki Southhaven'da gerçekleştirdiği mitingde yaptı.

'SUUDİ ARABİSTAN'I KORUYORUZ'

Trump konuşmasında "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Onlar zengin diyebilirsiniz. Ve Kral'ı, Kral Selman'ı seviyorum. Ama ona dedim ki 'Seni koruyoruz —biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın- Ordun için ödeme yapmalısın" ifadelerini kullandı.

Ancak ABD Başkanı Selman'a bu 'uyarıyı' hangi tarihte yaptığını söylemedi ancak Suudi medyası iki liderin cumartesi günü telefon görüşmesi yaparak Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeler, petrol pazarının istikrarı ve küresel ekonomik büyüme gibi konuları ele aldığını duyurdu.

'BİZ OLMASAK NE OLACAĞINI KİM BİLİR'

Trump aynı gün Batı Virginia'da yaptığı mitingde de "Suudi Arabistan'ı seviyorum. Onlar harika. Kral Selman. Bu sabah onunla konuştum. Dedim ki "Kral, trilyonlarca doların var. Biz olmasak ne olacağını kim bilir… Bizimleyken tamamen güvendeler. Ancak biz almamız gerekenleri alamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump bu açıklamalardan birkaç gün önce Riyad'a askeri harcamalarını artırması çağrısında bulunmuştu.

© REUTERS / Leah Millis Trump'tan Ortadoğu ülkelerine petrol fiyatı eleştirisi: Biz olmasak uzun süre güvende olmazlar

Trump'ın sert sözlerine rağmen İran'ın bölgedeki artan etkisinden rahatsız olan iki ülke yakın işbirliği içerisinde. Trump geçen yıl ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ve OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) fiili lideri olan Suudi Arabistan yüksek petrol fiyatları konusunda da Trump'ın eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Geçen ay New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump, OPEC üyelerinin 'dünyanın geri kalanını soyduğunu' söylemişti.

Trump "Birçok ülkeyi karşılıksız savunuyoruz ve bize yüksek fiyatlı petrol satarak bizden yararlanıyorlar. Bu iyi değil. Onların (petrol) fiyatları yükseltmelerini durdurmalarını ve fiyatları düşürmeye başlamalarını istiyoruz" demişti.

Trump benzer şekilde Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi müttefiklerinden de kendi savunmalarının finansal yükünü daha fazla üstlenmelerini istemişti.